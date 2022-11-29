Кролик или Кот: какой все же зверек стал символом Нового года-2023. Прогнозы

Наверняка все знают, что по Восточному календарю есть 12 зверьков-символов каждого Нового года.

Так вот, 2023 год уже объявили годом Черного Водяного Кролика. Это четвертое по счету животное в Восточном календаре. Более того, в Поднебесной утверждают, что предстоящий год станет счастливым.

Что ожидает в 2023-м?

Астрологи уверяют — предстоящий год будет спокойным и гармоничным, пишет eli.ru.

Он сулит всем нам добро, романтику, приятное общение с родными и близкими, семейное счастье. В 2023-м не будет места конфликтам и размолвкам с дорогими сердцу людьми.

Многих ждут приятные перемены в личной жизни.

Это могут быть:

Долгожданное знакомство со второй половинкой;

Женитьба;

Зачатие или рождение ребенка.

Между тем в характере кролика присутствуют и такие черты, как смелость и решительность. В хрупком тельце этого зверька скрывается настоящий боец.

2023 год не будет таким бурным, как год Тигра, события пойдут спокойнее, указывает proza.ru. Впрочем, как и Кролик.

Почему год Кролика называют годом Кота?

Между тем вместе с кроликом «покровителем» года становится кот. Такой же — черный и водяной.

Есть несколько легенд, объясняющих это. По одной из них, когда Будда решил собрать вокруг себя 12 животных Восточного гороскопа, он поручил первому из них, Крысе, передать приглашение остальным.

Однако, завидев отдыхающего Кота, Крыса не удержалась и не пригласила его и на собрание. И к Будде Кот опоздал.

Кота решено было заменить на схожего по внешности и характеру животного. Однако мурчащий зверек никуда не делся, и также посчитал себя «покровителем». Немаловажно — Кот в 2023 году сам себе Хозяин. Потому можно смело приобретать игрушки под елку — как кроликов, так и котов.

Черный кот. СС0

Владыки годов

Крыса, Бык, Тигр, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака, Свинья, Кот (или Кролик).