Крошка-рысь, тропа здоровья и гигантский аэровокзал. 7 хороших новостей ноября в Алтайском крае

- Алтайские охотники спасли в Тальменском районе маленькую истощенную рысь, которая осталась без матери. Кошку передали ветеринарам.
- В Барнауле официально начали строить новый аэровокзал. Он будет в два раза крупнее нынешнего и займет практически 10 тыс. кв. м.
- Сотрудники Алтайского госуниверситета присоединились к группе российских ученых, которые разрабатывают новый препарат против коронавируса.
- 21-летняя Софья Осиян представит Барнаул на конкурсе «Краса России», финал которого состоится в Сочи.
- За торговым центром «Европа» строят тропу здоровья. Зимой здесь можно будет кататься на лыжах, а летом — бегать.
- В барнаульской «Титов Арене» состоялось первенство России по дзюдо. Мероприятий такого уровня не было в Алтайском крае уже более 25 лет.
- В Баевском районе охотники спасли лебедей, которые попали в «ледяной плен». Птиц сначала переместили в теплое место, а после доставили в Барнаул к ветеринарам.
Лебеди на озере Светлом.
Алексей Эбель.