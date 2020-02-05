«Кровь била фонтаном»: алтайский студент рассказал, как спасал женщину с перерезанным горлом

В Барнауле 2 февраля 22-летний студент-медик Давлат Шарипов помог женщине, которой перерезали горло кухонным ножом. В беседе с altapress.ru молодой человек объяснил, как ему удалось остановить кровь и спасти умирающую, а также рассказал почему не считает себя героем.

Слезы , мат и просьбы о помощи

Давлат вспоминает, что вечером 2 февраля после работы приехал в гости к своему брату в дом на улице Ярных. Вскоре в дверь начал громко стучать сосед, на лестничной площадке был слышен мат.

Соседи регулярно выпивали, мы подумали, что они напились и в этот раз. В дверь не переставали долбить, кто-то громко матерился и просил открыть, — вспоминает молодой человек.

Студент пригрозил буйному соседу полицией, а в ответ услышал лишь оскорбления. В конце концов, Давлат с другом рискнули открыть дверь и впустили незваного гостя.

Мужчина ворвался в комнату и стал матом просить вызвать скорую помощь. На вопрос «Что случилось?», ответил, что в квартире умирает женщина, — рассказывает Давлат.

Спасение в прямом эфире

Студент сразу же вместе с другом забежал к соседям и увидел, что на полу, действительно, лежит женщина. Рядом сидел мужчина, который держал ее за руку и плакал. По словам Давлата, все соседи были пьяны, он вызвал «скорую» и бросился оказывать первую помощь.

Кровь била фонтаном, женщина захлебывалась. Сначала я растерялся, не знал, что делать. Увидел тряпку и начал останавливать кровотечение, наложил давящую повязку. Другие люди из квартиры тоже пытались помочь, но у них не получалось, потому что были пьяны. Я держал повязку, а они мешали. Попросил их уйти, но они не понимали и плакали, — вспоминает Давлат.

Пока студент помогал соседке брата, она уже прощалась с жизнью и просила у всех прощения. Парень постарался успокоить ее и продолжил делать то, что должен делать врач. Через несколько минут приехали полицейские, а затем медики. По словам Давлата, женщина пришла в сознание, ее удалось спасти.

«Если бы не удалось остановить кровотечение, она бы умерла, — отмечает студент.

Скорая помощь. CC0

Позже выяснилось, что во время пьянки у соседей произошел конфликт, и мужчина перерезал знакомой горло кухонным ножом. После этого испугался и остался здесь же.

Действия Давлата снимал на видео его друг. По словам парня, для того, чтобы в будущем не возникло никаких проблем. С теми же, полицейскими.

Когда родственники и друзья увидели ролик, они не поверили. Думали, это шутка. Я часто снимаю прикольные ролики, вот они решили, что это очередной розыгрыш, — говорит молодой человек.

Почему не считает себя героем

В Барнаул молодой человек приехал на учебу из Душанбе. Сейчас Давлат студент пятого курса стоматологического факультета АГМУ. Спасать жизнь ему пришлось в первый раз. При этом Давлат говорит, что это не геройский поступок: «Меня так воспитывали — помогай нуждающимся, уважай старших. С этими правилами я и вырос».

Давлат Шарипов. Фото со страницы Давлата Шарипова в vk.com

Молодой человек признается, что свободного времени у него нет. Он часто остается стоматологических поликлиниках и смотрит за работой врачей. В будущем Давлат мечтает стать хорошим детским стоматологом.