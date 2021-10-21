Кровавая кепочка. Как рубцовские братья забивали людей ножами из-за водки

В начале 1980-х годов в Рубцовске произошло зверское убийство пяти человек. Сотрудники местного следствия не смогли быстро выйти на след преступников — пришлось подключать барнаульских коллег. Они-то и заметили в углу комнаты, где лежали трупы потерпевших, подозрительно дорогой головной убор. Благодаря этой находке, специалистам удалось найти виновных, которые в итоге были приговорены к расстрелу. Ветеран прокуратуры Алтайского края Владимир Митрохин рассказал altapress.ru, почему мотивация преступников повергла в шок даже следствие и как они вели себя перед смертью.

Забытая деталь

В январе 1980 года в Рубцовске были убиты хозяин одного из частных домов по фамилии Бормин и четыре женщины. Обнаружила тела соседка. У четверых пострадавших было по 10−18 ножевых ранений. У Бормина же — только два ранения в грудь. Причем, у каждого было перерезано горло.

Рубцовские следователи понимали, что все, кто был в доме, находились в состоянии алкогольного опьянения. Но конфликт произошел не между ними. Был еще кто-то со стороны. Однако выйти на след преступников не могли из-за отсутствия улик. В феврале было решено привлечь к работе барнаульских специалистов и создать оперативно-следственную группу.

Ее возглавил Владимир Митрохин, который в те годы был следователем по особо важным делам следственного Управления прокуратуры Алтайского края. В составе группы также были сотрудники Управления уголовного розыска Виктор Лобанов, Анатолий Соловьев и прокурор-криминалист Анатолий Казимир.

Наручники. Преступление. Криминал. CC0

Владимир Митрохин,

ветеран прокуратуры Алтайского края:

Когда мы приехали к этому дому в частном секторе, сразу стало понятно, что погулять там любили. И протокол осмотра места преступления, которые подготовили рубцовские следователи, это подтверждал. В нем было сказано, что на месте преступления, помимо трупов, обнаружены бутылки из-под спиртного, закуска. Тогда Казимир предложил нам провести еще один осмотр. Мы пригласили понятых, зашли в дом (он давно уже был опечатан). Так вот, в углу комнаты, где были тела, я вдруг увидел каракулевую мужскую кепку. В те времена она считалась модной, дорогой. Она и стала нашей главной зацепкой.

Специалисты стали допрашивать соседей, узнавать, во что был одет убитый мужчина. Люди говорили, что рубашка и брюки были обычные, недорогие. И кепки среди вещей не было.

На вопрос о том, почему головной убор не забрали с места убийства сразу, также как, например, бутылки, рубцовские следователи отвечали, что просто не обратили внимание. Они думали, что вещь принадлежит потерпевшему, а потому не содержит в себе никакой новой информации.

«Еще мы обратили внимание на характер ранений. Они были такие, будто баранов резали, а не людей», — вспоминает собеседник.

Нож , убийство. CC0

Первый подозреваемый и второе преступление

Расследование шло нелегко. Оперативные выезды в окрестности неподалеку от места происшествия не давали результата. Но в какой-то момент местные рассказали, что рядом с домом Бормина видели «Москвич"-шиньон. После этого все машины данной модели, которых в Рубцовске в те годы было максимум 25, стали проверять.

Владимир Митрохин,

ветеран прокуратуры Алтайского края:

По результатам проверок мы вышли на одного водителя 24 лет, которого дня через два-три после наших розыскных действий, задержали сотрудники ГАИ. Остановили «Москвич"-шиньон, проверили документы, машину и обнаружили в багажнике шкуру барана. Этот парень, звали его Валерий Кривошеев, сказал, что просто мясо возил из частных подворий. Мы допросили его. Оказалось, Валерий с криминальными наклонностями, раза три уже в милицию попадал. И на допросе, кстати, вел себя нагло и агрессивно в духе: «Да это не я! Да вы чего!»

Но поскольку знакомые водителя не сказали о нем ничего плохого, в числе подозреваемых он надолго не задержался. Стали проверять других неблагополучных жителей Рубцовска, но не нашли никого, кто мог быть причастен к зверскому убийству.

Следствие длилось уже три месяца, что слишком долго по меркам 80-х годов. Работу пришлось остановить. Оперативно-следственная группа вернулась в Барнаул.

Криминал. unsplash.com

Однако в апреле Митрохину позвонил начальник Западного отделения милиции Рубцовска, который занимался делом об убийстве с самого начала и рассказал, что произошло еще одно происшествие. На этот раз один человек серьезно пострадал и находится в больнице, а другой скончался на месте. На телах пострадавших были такие же характерные ранения, как у первых погибших.

Тогда правоохранители стали снова подозревать Валерия Кривошеева. Но не только его, но и двоюродного брата Станислава, которому было 25 лет. Он уже имел в биографии судимость за грабеж и тяжкие телесные повреждения. В тюрьме пробыл около пяти лет.

Братья жили близко друг к другу. Узнав о новом преступлении, Митрохин и Казимир снова выехали в Рубцовск. Задержали братьев. Первым стали допрашивать старшего, поскольку было известно, что именно от его руки пострадали мужчины во втором эпизоде. Но он утверждал, что главный виновник обоих преступлений — Валерий, младший. Якобы он поругался с соседями снова из-за алкоголя и пришлось вмешиваться ему. Но эти сведения опровергла сожительница Станислава.

Тогда мужчина полностью взял вину на себя, и Валерия сотрудники следствия были вынуждены отпустить. Но все же подозрительная кепка не давала специалистам покоя, и они решили устроить проверку.

Преступление. СУ СКР по Алтайскому краю.

Владимир Митрохин,

ветеран прокуратуры Алтайского края:

Начали мы с Валерия. Спросили в лоб: «Где твоя кепка?» Он побледнел: «Какая? У меня ничего не было». Потом у Стаса спрашиваем: «У брата твоего была такая кепка?». Он ответил, что была. Дальше вопрос: «А где она?». Он: «А я откуда знаю». Тогда было принято решение провести экспертизу. Взять у младшего пот и кровь, чтобы сопоставить с тем биоматериалом, который остался на кепке после убийства.

Барнаульские биологи в бюро судебно-медицинской экспертизы предупредили, что исследование продлится не менее месяца. Пока шло исследование, Станислава арестовали, поскольку признали виновным в смерти мужчины во втором преступлении. Он отбывал срок в Барнауле. Валерий был задержан как подозреваемый.

Признание и «самооборона»

Через две недели после ареста старший брат попросил о встрече со следователем, хотел рассказать о чем-то.

Владимир Митрохин,

ветеран прокуратуры Алтайского края:

Я допрашивал Станислава часа четыре. Он в подробностях рассказал о первом эпизоде, в котором было зарезано пять человек (что касается второго преступления, тут уже все было ясно). Оказалось, они с Валерием пришли «в гости» к своему приятелю Бормину за водкой. Знали, что у него была. Но хозяин почему-то делится не захотел. Младшему брату это не понравилось, он начал скандалить и в итоге зарезал Бормина. Стас говорит ему: «Давай уходить, пока никто не заметил». А тот отвечает: «А как же свидетели? Будем убирать». Тогда они вдвоем и убили четырех женщин. Хотя они все просто спали и могли их даже не заметить.

Оружие , ножи. altapress.ru

После этого Валерия сразу арестовали и привезли в краевую столицу. К тому моменту как раз были готовы результаты экспертизы. Стало ясно, что кепка принадлежит мужчине. На допросе Валерий утверждал, что поступил с Борминым правильно, ведь тот «повел себя некультурно», отказав в алкоголе.

Позже, в том самом «Москвиче"-шиньоне нашелся и один из самодельных ножей, которым братья совершали злодеяние. Несмотря на то, что преступники отмыли его, на рукоятке остались следы крови Бормина и одной из женщин.

Однако когда братьям предъявили обвинения, Валерий заявил, что «убрал» хозяина дома по причине самообороны, ведь тот напал на него, перед этим зарезав четырех женщин.

Владимир Митрохин,

ветеран прокуратуры Алтайского края:

После такого я снова стал изучать материалы дела. В частности, фотографии с места происшествия. Позвал эксперта, чтобы посоветоваться. Он внимательно посмотрел на них и сказал: «Понимаешь, если бы убийцей оказался Бормин, он был бы весь в крови». А у него были чистые руки и кровь только в области ран. Потом я снова стал допрашивать Валерия. Сказал ему: «Что это ты себя так некрасиво ведешь?» Он начал отпираться, доказывать, что Бормин — настоящий преступник. В ответ на это я ему фотографии показываю и говорю: «Да у него руки чище, чем у тебя». Он сник и вернулся к первым показаниям.

Тюрьма , заключение. CC0

Дело было закрыто. После суда братьев приговорили к высшей мере наказания — расстрелу. Виновные пытались обжаловать приговор через Верховный суд, но решение осталось прежним. В конце концов, Валерий и Станислав отнеслись к наказанию спокойно. Перед исполнением приговора они около полутора лет провели за решеткой в ожидании.