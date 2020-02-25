Опубликованы фото выпавшего «кровавого снега» в районе украинской антарктической станции

Фото красных «сугробов» на странице Министерства образования и науки Украины в Facebook.

Такой оттенок снегу придают микроскопические снежные водоросли под названием Chlamydomonas nivalis. Они создают споры, которые не боятся низких температур и сохраняются в снегу зимой. Когда погода улучшается, споры начинают расти. <Сейчас в Антарктиде лето.>

Кроме зеленого пигмента — хлорофилла, клетки водорослей содержат красный каротиновый слой — из-за него на снегу и возникли красные пятна.

«Через красно-малиновую окраску снег меньше отражает солнечного цвета и быстрее тает», — отмечается на странице министерства.

И образуется все больше ярких водорослей.