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25 февраля
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Жизнь

Опубликованы фото выпавшего «кровавого снега» в районе украинской антарктической станции

На украинской антарктической станции «Академик Вернадский» образовался красный снег, пишет РИА Новости.

Пингвины в Антарктиде.
Пингвины в Антарктиде.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Фото красных «сугробов» на странице Министерства образования и науки Украины в Facebook.

Такой оттенок снегу придают микроскопические снежные водоросли под названием Chlamydomonas nivalis. Они создают споры, которые не боятся низких температур и сохраняются в снегу зимой. Когда погода улучшается, споры начинают расти. <Сейчас в Антарктиде лето.>

Кроме зеленого пигмента — хлорофилла, клетки водорослей содержат красный каротиновый слой — из-за него на снегу и возникли красные пятна.

«Через красно-малиновую окраску снег меньше отражает солнечного цвета и быстрее тает», — отмечается на странице министерства.

И образуется все больше ярких водорослей.

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