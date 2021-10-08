Кровавый Зодиак. Страшные факты о легендарном и таинственном маньяке XX века

Маньяк, прославившийся на весь мир, орудовал в небольшом городе Вальехо вблизи Сан-Франциско. Первое преступление он совершил в 1969 году. Жертвами стали парень и девушка.
Мужчина действовал по следующему сценарию: находил в безлюдном месте парочку влюбленных, парковался позади их автомобиля, затем молча подходил к водительской двери и открывал огонь сначала по юноше, а потом и по девушке. После этого возвращался в свою машину и уезжал.
Впоследствии полицейские отмечали. что их удивляло спокойствие и холоднокровие, с которым маньяк совершал свои преступления.
Зодиак затеял затяжную игру с полицией, СМИ и обществом. Преступник заявил о себе через год после первого убийства, когда совершил второе. Он позвонил в полицию и признался в содеянном. Звонок отследили. Оказалось, что незнакомец находился неподалеку от полицейского участка.
После этого убийца отправил письма с одним и тем же содержанием в три издания: «San-Francisco Cronicle», «Vallejo Times-Herald» и «San Francisco Examinor». В сообщениях он требовал опубликовать на первых полосах газет по одному шифру-криптограмме. В противном случае обещал убить около дюжины человек.
Кстати, в своих письмах незнакомец не раз угрожал жизнями ни в чем не повинных людей, и даже грозился взорвать школьный автобус.
Шифр-криптограмму разгадать так и не удалось. А вот со второй головоломкой повезло больше.
Спустя неделю после публикации, пришло еще одно сообщение. Оно начиналось словами: «Это говорит Зодиак». Тогда впервые преступник назвал свой псевдоним.
В письме он описывал новые подробности убийств. К посланию прилагалась вторая криптограмма. Над ее разгадкой трудились сотрудники американских спецслужб, а разгадала шифр простая семья Гарденов. У отца семейства — школьного учителя — было хобби. Он любил разгадывать головоломки.
В итоге выяснилось, что в шифровке говорится о том, какое удовольствие получал маньяк от содеянного. Он заявил, что верит в праведность своих поступков и намерен продолжить в том же духе. Преступник добавил, что таким образом собирает рабов для будущей загробной жизни и заканчивать не собирается.
К 2020 году были расшифрована большая часть криптограмм.
Следующее нападение произошло на берегу озера Беррьесса. На этот раз полиции, неистово искавшей след преступника, удалось получить его описание. Молодому человеку после встречи с Зодиаком удалось выжить. Его спутнице повезло меньше. Она долго боролась за жизнь, но в конце концов умерла. Она успела рассказать, что незнакомец был в черной маске и солнцезащитных очках. Он был вооружен ножом и пистолетом.
Мужчина подошел к паре, угрожая оружием, заставил девушку связать парня. После этого начал наносить ей и юноше беспорядочные удары ножом. Впоследствии на ней обнаружили 24 характерных ранения, на ее спутнике — восемь.
Кстати, на машине жертв убийца оставил надпись: «Vallejo 12−20−68 7−4-69 Sept 27−69 6:30 by knife» (даты предыдущих преступлений и событие злополучного дня с указанием орудия).
Перед смертью несчастная успела рассказать полиции, что на незнакомце была темная одежда с нанесенным белым цветом знаком «прицел», «пояс знаков Зодиака», «кельтский крест» (было несколько интерпретаций). Именно этим символом убийца заканчивал каждое сообщение, высланное журналистам и полицейским.
Версий, почему Зодиак использовал именно этот символ было много. Согласно одной из них, маньяк просто очень любил популярные в те годы часы марки «Zodiac». Еще одна напрямую связывала знак и имя Зодиака. Эксперты считали, что для преступника астрологическая тема стала фетишем. Это косвенно подтверждала некая зависимость дат убийств с днями равноденствий. Но маньяк оказался непредсказуем. Версии рушились одна за другой.
Еще одной жертвой стал обычный таксист Пол Стэйн. В случае с ним маньяк изменил свой фирменный почерк. Он просто выстрелил мужчине в затылок, сидя на пассажирском сиденье. После содеянного Зодиак оторвал окровавленный кусок рубашки шофера и отправился восвояси. Впоследствии это стало доказательством содеянного, которое он предъявил в очередном сообщении.
На этот раз ему не пришлось самому звонить в полицию. Убийство видели дети. Они-то и дали подробное описание, которое получили патрульные, встретившие убийцу вскоре после совершенного им преступления. Но служители закона не стали задерживать мужчину, полностью подходившего под ориентировку. В ней значилось, что подозреваемый — чернокожий. Почему дети ошиблись с цветом кожи преступника — одна из загадок дела о Зодиаке.
В марте 1970 года жертвой серийного убийцы едва не стала Кэтлин Джонс и ее 10-месячная дочь. Женщине и ребенку удалось сбежать.
На счету Зодиака семь установленных нападений в Бениша, Вальехо, Напа и Сан-Франциско. Они были совершены в период с декабря 1968 года по октябрь 1969 года. Из них пять закончились смертью жертв.
В марте 1971 года маньяк прислал в полицию письмо, где было указано, где искать тело пропавшей год назад медсестры. На месте американские служители закона нашли солнцезащитные очки этой девушки. Но поиски зашли в тупик. На этом переписка на время закончилась.
Убийца затаился на три года. Он дал о себе знать очередным письмом в Cronicle, в котором указал, что на его счету 37 жертв, а очки полиции в этой страшной игре равны нулю. Письмо стало последним, чье авторство было подтверждено.
Одним из главных подозреваемых стал Артур Ли Аллен. Он отличался странным поведением, у него было оружие и похожие предметы гардероба. Несмотря на показания одного из свидетелей, прямых доказательств причастности мужчины у полиции не было. Отпечатки пальцев не совпадали, голос и подчерк тоже, анализ ДНК также не дал результатов.
Всего по делу о Зодиаке в качестве подозреваемых проходили более 2,5 тыс. человек.
Накануне стало известно, что личность Зодиака была установлена. Об этом сообщило издание Fox News.
Группа специалистов The Case Breakers выяснила, что преступника звали Гэри Фрэнсис Пост и он умер в конце 2018 года.
За годы продолжающегося расследования эксперты обнаружили новые доказательства: фотографии, на которых видны шрамы на лбу убийцы, идентичные тем, что изображены на фотороботах Зодиака. Раскрыть личность маньяка помогла и подробная расшифровка его писем.
Кроме того, на одном из мест преступлений нашли наручные часы с брызгами краски. Предполагается, что их носил убийца. Как выяснилось, Гэри Пост работал маляром более сорока лет.
Зодиак до сих пор считается одним из легендарных убийц в истории США XX века. Его образ и деяния нашли отражения в массовой культура: он использовался в 14 фильмах (в том числе сериалах), 4 книгах и 5 играх.
Наибольшую известность получила кинокаритна Дэвида Финчера «Зодиак». Она основана на одноименной никге Роберта Грэйсмита. Фильм получил крайне положительные отзывы критиков.
Добавим, что в одном из своих писем Зодиак рассказал о том, что ждет, когда о нем снимут кино. Ему было любопытно, кто из актеров будет играть роль главного злодея.