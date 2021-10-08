Кровавый Зодиак. Страшные факты о легендарном и таинственном маньяке XX века

1 С чего началась карьера серийного убийцы

Маньяк, прославившийся на весь мир, орудовал в небольшом городе Вальехо вблизи Сан-Франциско. Первое преступление он совершил в 1969 году. Жертвами стали парень и девушка.

Мужчина действовал по следующему сценарию: находил в безлюдном месте парочку влюбленных, парковался позади их автомобиля, затем молча подходил к водительской двери и открывал огонь сначала по юноше, а потом и по девушке. После этого возвращался в свою машину и уезжал.

Впоследствии полицейские отмечали. что их удивляло спокойствие и холоднокровие, с которым маньяк совершал свои преступления.