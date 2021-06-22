Кровавое лето. Откуда Сталин знал о надвигавшейся войне и началась ли она «вовремя»

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Рассказываем, как кровопролития нагрянули в СССР и от кого влиятельный генсек узнал о них заранее.

О намерении нацистской Германии напасть на Советский Союз стало известно 29 декабря 1940-го. Через 11 дней после утверждения Гитлером плана «Барбаросса». Неутешительные сведения — а поделилась ими немецкая журналистка Ильза Штебе (агент Альта) — получил военно-воздушный атташе в Берлине Николай Скорняков.

От агентов

Выяснилось, что Штебе госсекреты были переданы Рудольфом фон Шелиа, или Арийцем. Он считался завербованным сотрудником имперского МИД и от проверенных источников знал: войну объявят в марте 1941 года. Примечательно, что данные Арийца совпадали с шифротелеграммой атташе в Румынии.

Скорняков, чье прозвище — Метеор, доложил информацию в Москву. С ней незамедлительно ознакомили Сталина и Молотова (Народного комиссара иностранных дел СССР — Прим. ред.).

Иосиф Сталин на групповых снимках. CC0

По другой версии, военной тайной с властями поделился генерал Василий Тупиков. Но, согласно материалам Минобороны России, факт ложный.

Сообщения также получили нарком обороны СССР Семен Тимошенко и начальник Генштаба Красной армии Кирилл Мерецков. На совещании Главного военного совета с членами Политбюро последний заявил: противостояние с Германией неизбежно. Но Мерецкову-«паникеру» не поверили и срочно заменили его Георгием Жуковым.

Немного раньше

Есть утверждения, что сведения стали доступны Сталину до того, как ими поделился Скорняков.

Плакат времен Великой Отечественной войны. foto-history.livejournal.com

Израильский исследователь Яков Верховский в труде «Сталин. Тайный сценарий начала войны» пишет: «За несколько часов до сообщения из Берлина, в 15:20 по московскому времени 29 декабря 1940-го, из Токио пришла телеграмма Рихарда Зорге. В ней „агрессивные намерения Гитлера были изложены в более конкретной форме“.

Больше и страшнее

Число донесений от разведчиков постепенно росло. 9 марта 1941-го военный атташе и резидент в Югославии Александр Самохин (псевдоним Софокл) уведомил: „Германский генштаб отказался от атаки на английские острова. Ближайшая задача — захват Украины и Баку. Она должна осуществиться в апреле-мае текущего года. К этому подготавливаются Венгрия, Румыния и Болгария“.

Редкие снимки войны. camera.mil.ru

Кроме того, о грядущих немецких нападениях Москву проинформировал генерал Василий Тупиков. 12 июня он объявил начальнику Разведуправления Генштаба РККА (Красной армии — Прим. ред.): „Ариец“ в переданном нам материале называет сроки вероятного выступления против нас 15−20 июня».