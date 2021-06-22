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Жизнь

Кровавое лето. Откуда Сталин знал о надвигавшейся войне и началась ли она «вовремя»

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Рассказываем, как кровопролития нагрянули в СССР и от кого влиятельный генсек узнал о них заранее.

Иосиф Сталин на групповых снимках.
Иосиф Сталин на групповых снимках.
CC0

О намерении нацистской Германии напасть на Советский Союз стало известно 29 декабря 1940-го. Через 11 дней после утверждения Гитлером плана «Барбаросса». Неутешительные сведения — а поделилась ими немецкая журналистка Ильза Штебе (агент Альта) — получил военно-воздушный атташе в Берлине Николай Скорняков.

От агентов

Выяснилось, что Штебе госсекреты были переданы Рудольфом фон Шелиа, или Арийцем. Он считался завербованным сотрудником имперского МИД и от проверенных источников знал: войну объявят в марте 1941 года. Примечательно, что данные Арийца совпадали с шифротелеграммой атташе в Румынии.

Скорняков, чье прозвище — Метеор, доложил информацию в Москву. С ней незамедлительно ознакомили Сталина и Молотова (Народного комиссара иностранных дел СССР — Прим. ред.).

Иосиф Сталин на групповых снимках.
Иосиф Сталин на групповых снимках.
CC0

По другой версии, военной тайной с властями поделился генерал Василий Тупиков. Но, согласно материалам Минобороны России, факт ложный.

Сообщения также получили нарком обороны СССР Семен Тимошенко и начальник Генштаба Красной армии Кирилл Мерецков. На совещании Главного военного совета с членами Политбюро последний заявил: противостояние с Германией неизбежно. Но Мерецкову-«паникеру» не поверили и срочно заменили его Георгием Жуковым.

Немного раньше

Есть утверждения, что сведения стали доступны Сталину до того, как ими поделился Скорняков.

Плакат времен Великой Отечественной войны.
Плакат времен Великой Отечественной войны.
foto-history.livejournal.com

Израильский исследователь Яков Верховский в труде «Сталин. Тайный сценарий начала войны» пишет: «За несколько часов до сообщения из Берлина, в 15:20 по московскому времени 29 декабря 1940-го, из Токио пришла телеграмма Рихарда Зорге. В ней „агрессивные намерения Гитлера были изложены в более конкретной форме“.

Больше и страшнее

Число донесений от разведчиков постепенно росло. 9 марта 1941-го военный атташе и резидент в Югославии Александр Самохин (псевдоним Софокл) уведомил: „Германский генштаб отказался от атаки на английские острова. Ближайшая задача — захват Украины и Баку. Она должна осуществиться в апреле-мае текущего года. К этому подготавливаются Венгрия, Румыния и Болгария“.

Редкие снимки войны.
Редкие снимки войны.
camera.mil.ru

Кроме того, о грядущих немецких нападениях Москву проинформировал генерал Василий Тупиков. 12 июня он объявил начальнику Разведуправления Генштаба РККА (Красной армии — Прим. ред.): „Ариец“ в переданном нам материале называет сроки вероятного выступления против нас 15−20 июня».

Справка

Германия напала на СССР рано утром 22 июня без объявления войны.

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