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Жизнь

Кровососы атаковали Антарктиду, ученые в панике

В Антарктиде завелись комары, и их появление озадачило ученых, сообщил «Интерфаксу» глава Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.

Комары.
Комары.
СС0

Кровососущие насекомые «колонизировали» антарктический остров Кинг-Джордж. Там находятся семь исследовательских станций, в том числе российская Беллинсгаузен.

Раньше такой проблемы в Антарктиде не было. Комаров завезли туристы, у которых Кинг-Джордж популярен.

«К тому же там идеальные условия для комаров — ручьи, речки, летом плюс 3, зимой — минус 5, климат мягкий», — сказал Клепиков.

По инициативе Совета управляющих национальных антарктических программ началось специальное исследование на всех станциях, пишет polit.ru.

Для комаров разработали специальные ловушки, а в строении, которое обжили комары, идет санитарная обработка.

Единственный вид комаров, который ранее встречался в Антарктиде, — бескрылые комары-звонцы, которые не кусаются и абсолютно безвредны для человека.

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