Кровососы атаковали Антарктиду, ученые в панике

Кровососущие насекомые «колонизировали» антарктический остров Кинг-Джордж. Там находятся семь исследовательских станций, в том числе российская Беллинсгаузен.
Раньше такой проблемы в Антарктиде не было. Комаров завезли туристы, у которых Кинг-Джордж популярен.
«К тому же там идеальные условия для комаров — ручьи, речки, летом плюс 3, зимой — минус 5, климат мягкий», — сказал Клепиков.
По инициативе Совета управляющих национальных антарктических программ началось специальное исследование на всех станциях, пишет polit.ru.
Для комаров разработали специальные ловушки, а в строении, которое обжили комары, идет санитарная обработка.
Единственный вид комаров, который ранее встречался в Антарктиде, — бескрылые комары-звонцы, которые не кусаются и абсолютно безвредны для человека.