Круче, чем из магазина. Как сделать сюрприз к 14 февраля без лишних затрат и позора

Ко Дню всех влюбленных Афиша altapress.ru подготовила 14 идей для подарков. Каждый из них можно смастерить своими руками. Гарантируем: получится мило и недорого.

Валентинка из фетра

Мамонтовские валенки valenki-altai.ru

Фетровое сердце лучше сделать по-зимнему белым или романтически красным. Особенно красиво на нем будет смотреться вышивка с именем любимого человека. А если смастерить много валентинок, то можно украсить ими комнату.

Ароматное мыло

С мылом в виде ангелочка или в форме сердца пандемия не страшна. Чтобы изготовить подарок самостоятельно, нужно взять немного специальной основы, эфирное масло и краситель. Если этих материалов нет, то достаточно простого детского мыла. Его останется переплавить на водяной бане или в микроволновке и залить в подходящую форму.

Цветы из гофрированной бумаги

День святого Валентина. pixabay.com.

Букет, созданный вручную, будет благоухать теплом и заботой. Да и радости он подарит не на пару дней, а на десятилетия.

Завтрак с выдумкой

Кофе с любовным посланием из пенки, яичница в форме сердца и торт-валентинка — все это может стать праздничным завтраком в постель.

Вязаные варежки

Вязаные варежки. pixabay.com.

Любители орудовать крючками и спицами без проблем сделают теплый подарок. Обыкновенные варежки легко превратить в произведение искусства — с бисером, пайетками и помпонами. К тому же любая варежка выглядит, как асимметричное сердце.

Букет из конфет

Букет из ирисок — вкусный. В отличие от того, что из цветов. Для сборки съедобного букета, кроме еды, пригодятся только деревянные шпажки и широкий скотч.

Светильник

День Святого Валентина. СС0.

Для самодельного светильника понадобятся яркая краска, стеклянная баночка и небольшая гирлянда. Банку нужно выкрасить снаружи, оставив «окошко» — сердце. Именно через него огоньки будут ярко светить.

Фото-коллаж

Фотографии напомнят о приятных моментах, проведенных вместе. Дополнит коллаж и рамка, сшитая собственноручно.

Открытка

Открытку получится сделать из чего угодно. В ход могут пойти цветная бумага, картон, фольга и вырезки из старых журналов.

Медвежонок

День святого Валентина , любовь , романтика. СС0

Медвежонка можно сшить из любой ткани или склеить из круглых конфет в обертках. А еще маленький друг с лапами и ушами будет хорошо смотреться в самодельной коробке — расписанной красками или просто украшенной бантом.

Самодельные конфеты

День святого Валентина. СС0

Чтобы приготовить конфеты, достаточно купить шоколад. Его, расплавленный в «микроволновке», нужно залить в форму и остудить в холодильнике.

Браслет

Браслет, сплетенный из бисера, будет выглядеть игриво и самобытно. А вот сделанный из остатков кожи — элегантно и по-мужски.

Шопер

Тем, кто старается помогать природе, можно подарить тканевую сумку или авоську с сердечками. Правда, тогда в прошлом останется пакет с пакетами.

«Влюбленные» вареники

Вареники. pixabay.com.

Вареники необязательно лепить привычной формы. Похожие на сердечки, они будут намного милее. Неплохая идея — окрасить тесто ягодным или свекольным соком, а начинку сделать вишневой.