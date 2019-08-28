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28 августа 15°C

«Круче самолета»: как в Барнауле покоряют небо на воздушном шаре и получают графские титулы

В 2013 году Наталья и Иван Ярцевы открыли в Барнауле клуб воздухоплавателей «Взлетай, Алтай». Вот уже седьмой год жители и гости региона могут совершать полеты на аэростате и смотреть на мир с высоты птичьего полета. В беседе с altapress.ru Наталья рассказала, почему они решили покорять небо и что чувствует человек, находясь высоко над землей.

Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.
Краткое содержание

«Хочу летать на воздушном шаре»

— Мы с мужем никогда не сидели на месте, нам давно хотелось заняться чем-то интересным. К воздухоплаванию пришли совершенно случайно, когда супруг пошутил: «Хочу летать на воздушном шаре!» Я подумала, почему бы и нет, и предложила узнать об этом подробнее.

В 2012 году мы специально поехали в Омск, чтобы подняться в воздух на аэростате. После этого поняли, что больше не можем жить без полетов, это дело точно для нас. Думаю, что красоту мира с высоты должен увидеть каждый, это непередаваемые эмоции. Только раз полетав на воздушном шаре, иначе смотришь на свою жизнь, относишься ко всему проще. Это и понятно, ведь на высоте в тысячу метров житейские проблемы кажутся мелкими.

Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.

Все воздухоплаватели России тепло общаются друг с другом, это большая дружная семья. Мы долго советовались с профессиональными пилотами аэростатов. Казалось бы, у людей куча наград и мало свободного времени, но они охотно шли на контакт и очень нам помогли. Можно сказать, что эксперты «благословили» нас, и мы окончательно решили заняться воздухоплаванием.

Долгая дорога к покорению неба

— Чтобы стать профессиональным пилотом теплового аэростата, Иван поехал в учебный центр в город Великие Луки. Сначала приходилось пройти немало теории, в основном метеорологию, подробно узнать о техническом устройстве аэростата. После этого было много работы с инструктором на практике. Требовалось налетать 26 часов.

Он успешно прошел комиссию, оставалось только заказать воздушный шар. Мы сами придумали его расцветку и отправили наш макет на завод в Москву. Через несколько месяцев груз доставили транспортной компанией. Аэростат стоил 1,5 млн рублей.

Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.

Вау-эффект и устройство аэростата

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Жизнь

— Честно говоря, сначала некоторые знакомые скептически отнеслись к нашей идее и не понимали, почему мы решили этим заниматься. Скажу по секрету, мы почти никому и не говорили, а сделали сюрприз.

В 2012 году пригласили близких на праздник и подняли перед ними аэростат. Их удивлению не было предела! Наш воздушный шар создает вау-эффект и даже дает энергию, когда смотришь на него. Он состоит из яркой оболочки, корзины (гондолы), газовых баллонов и горелки, без балласта.

Важно сказать, что каждый шар сертифицируется, ежегодно он проходит проверку на летную годность в Новосибирске. Эксперты оценивают аэростат по различным характеристикам. Наш шар по меркам воздухоплавания еще молод, он находится в хорошем состоянии и не нуждается в ремонте.

Вообще, я бы не стала рассматривать увлечение как бизнес, скорее это занятие для души. Как бы банально это ни звучало, но нам просто нравится то, что мы делаем, поэтому не собираемся останавливаться.

Где и когда поднимаются в небо

— Запуск возможен два раза в сутки — утром, на восходе, и вечером, на закате. Это связано с тем, что в это время ветер не такой сильный. Каждый полет не похож на предыдущий, одинаковых нет. Бывает, проходишь сквозь туман или облака, тогда эмоции переполняют еще сильнее.

В основном полеты проходят с мая по сентябрь, но шар можно поднять в небо и зимой, если температура будет до -15 градусов. У нас полное затишье в межсезонье: кругом непогода — слякоть, дожди, а полотно нужно расстилать на земле. Не хочется запачкать шар, к тому же в этот период полетам мешает сильный ветер. В идеале скорость ветра не должна превышать 4 м/с. Можно сказать, что мы уже стали знатоками природы. Смотрим: если качаются ветки, то ветер больше 5 м/с — летать нельзя. А если колышутся только листочки, то можно.

Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.

Мы, как синоптики, постоянно живем погодой. Просыпаемся и первым делом смотрим прогноз, продолжая делать это в течение дня. Несколько раз в сезон приходится возвращаться с места запуска, потому что по прогнозу ветра не планировалось, но в реальности все оказалось наоборот. Пользуемся специальными сайтами и приложениями для пилотов или парапланеристов, например Windy. Иногда люди звонят в непогоду по нескольку раз и настаивают на полете, но для нас безопасность превыше всего.

Каждый полет заранее согласовываем с Западно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта в Новосибирске, без их разрешения подняться в воздух нельзя. Все как у пилотов самолетов и вертолетов, перед взлетом тоже запрашиваем разрешение и сообщаем, что взлетаем.

Есть определенный участок, в границах которого можно летать, мы ведь не Федор Конюхов, чтобы заявляться на кругосветку. Мы летаем в Калманском районе, это около 50 километров от Барнаула. Там нам не мешают самолеты или квадрокоптеры. За час аэростат пролетает от 5 до 20 километров, все зависит от ветра.

Во время полета за шаром едет машина сопровождения. С пилотом связываются по рации и узнают, в какой момент будет приземление. Конечно же, шар обратно не прилетает. Он приземляется, его упаковывают и увозят на автомобиле.

Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.

Как проходит полет

— Когда мы выезжаем за город, то сначала узнаем направление ветра, чтобы определить место старта. Для этого в воздух запускаем обычный воздушный шарик и смотрим, куда его уносит. Таким образом выявляем направление ветра.

Шар хранится в большой сумке, которая помещается в прицеп. Там же лежит и корзина, а в ней находятся четыре баллона с пропаном, горелка, аптечка и огнетушитель. Заправлять баллоны приходится перед каждым полетом. Многих удивляют небольшие габариты сложенного шара, однако при этом он весит 120 килограммов. Бывало, люди звонили и говорили: «Я подъехал к офису, где стоит шар?»

Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.

Для того чтобы оболочка шара расправилась, ее сначала наполняют холодным воздухом с помощью вентилятора. После этого подключают горелку. Аэростат поднимается вверх за счет нагревания воздуха, температура в нем становится больше, чем в окружающей среде. На сборку уходит около 20 минут.

Во время полета пилоту помогает специальный прибор — высотомер. Важно понимать, что на разной высоте — разные потоки ветра, и нужно все это учитывать. Воздушным шаром управляют с помощью горелки. Так, чтобы набрать высоту, нужно дополнительно нагреть воздух. Пилот должен четко следовать своему маршруту и держать курс. Его задача — сделать так, чтобы подъем был равномерным.

Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.

Сам аэростат перемещается за счет попутного ветра. Например, чтобы увеличить скорость полета, можно сменить высоту. Иногда мы делали круг и приземлялись в том же месте. Здесь, конечно, все зависит от профессионализма пилота.

Есть стереотип, что наверху холодно, — это не так, потому что, как правило, мы не поднимаемся выше тысячи метров. Ветра тоже не чувствуется, ведь полет проходит с такой же скоростью. Чем больше высота, тем меньше ощущается скорость.

Посвящение в воздухоплаватели

— После полета те, кто осмелился покорить небо, проходят через увлекательный обряд посвящения в воздухоплаватели. Когда шар складывают, то на его оболочку ложатся люди. Мы рассказываем им историю воздухоплавания и традиции прошлого. Ранее тем, кто впервые совершил полет, присваивали графский титул и даровали земли, над которыми летали. Сегодня территорий на всех не хватит, поэтому мы ограничиваемся титулом, который присваивают после особой церемонии.

Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.

Этапы посвящения символизируют стихии: вода, земля, огонь и ветер. Воздухоплавателей обдувают вентилятором, туда же бросают немного травы. Кроме того, обрызгивают водой и поджигают кончик волос, который тут же тушат. Затем покорители неба закрывают глаза, указывают точку на карте и получают титул. Например, если это Калманка, человек становится графом Калманским. Потом устраиваем небольшой фуршет.

Предложение руки и сердца и победа над своими страхами

— В основном с нами летают пары, но в корзину могут поместиться и четыре человека плюс пилот. Общий вес пассажиров не должен превышать 250 килограммов.

У людей разные реакции, но взлета боятся абсолютно все. Однажды девушка в корзине закрыла глаза и не хотела их открывать, пока шар не взмыл высоко в воздух. Настоящим сюрпризом для нее стало предложение руки и сердца, которое последовало через несколько минут. После полета девушка была счастлива и рассказала, что боялась совершенно зря. Практика показала, что страх высоты отлично лечится воздушным шаром.

В другой раз мужчина сам себе устроил праздник и поднялся в воздух на день рождения. Он отметил, что полетал на самолете и параплане, а сейчас захотел испытать что-то новое.

Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.

После полетов эмоции переполняют людей, покорители неба оставляют душевные отзывы. Многие рассказывают, что это круче самолета, и хотят подняться в небо еще раз. Другим нравится «рождение шара» — момент, когда оболочка наполняется воздухом. Довольными уходят все.

Нас нередко приглашают на свадьбы и корпоративы, чтобы устроить красивую фотосессию и удивить гостей. В этом случае шар не летит, а крепко привязан и поднимается на высоту всего 40−50 метров.

Поступают и забавные звонки. Так, один мужчина спрашивал, можно ли перевезти на воздушном шаре мед с его пасеки. Мы ответили, что мед будет золотым, если доставлять его таким образом. Другой сельчанин рассказал, что потерял теленка, и просил найти его с воздуха. Человек не понимал, что шар летит по ветру и задать ему определенное направление нельзя.

Сколько стоит полет

Привязной полет — 1 тыс. рублей, свободный — от 7 тыс. рублей на человека в группе до четырех человек, полет вдвоем или в одиночку (вместе с пилотом) — 18 тыс. рублей.

Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Воздухоплаватели «Взлетай, Алтай».
Дмитрий Лямзин.

Что известно о Наталье Ярцевой

Наталья Ярцева родилась в Петропавловском районе Алтайского края. В 2006 году окончила Алтайский государственный аграрный университет по специальности «экономист». Работала главным бухгалтером в крупных организациях. Сейчас владелица бухгалтерской компании.

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