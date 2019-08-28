«Круче самолета»: как в Барнауле покоряют небо на воздушном шаре и получают графские титулы

В 2013 году Наталья и Иван Ярцевы открыли в Барнауле клуб воздухоплавателей «Взлетай, Алтай». Вот уже седьмой год жители и гости региона могут совершать полеты на аэростате и смотреть на мир с высоты птичьего полета. В беседе с altapress.ru Наталья рассказала, почему они решили покорять небо и что чувствует человек, находясь высоко над землей.

Краткое содержание

«Хочу летать на воздушном шаре»

— Мы с мужем никогда не сидели на месте, нам давно хотелось заняться чем-то интересным. К воздухоплаванию пришли совершенно случайно, когда супруг пошутил: «Хочу летать на воздушном шаре!» Я подумала, почему бы и нет, и предложила узнать об этом подробнее.

В 2012 году мы специально поехали в Омск, чтобы подняться в воздух на аэростате. После этого поняли, что больше не можем жить без полетов, это дело точно для нас. Думаю, что красоту мира с высоты должен увидеть каждый, это непередаваемые эмоции. Только раз полетав на воздушном шаре, иначе смотришь на свою жизнь, относишься ко всему проще. Это и понятно, ведь на высоте в тысячу метров житейские проблемы кажутся мелкими.

Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин.

Все воздухоплаватели России тепло общаются друг с другом, это большая дружная семья. Мы долго советовались с профессиональными пилотами аэростатов. Казалось бы, у людей куча наград и мало свободного времени, но они охотно шли на контакт и очень нам помогли. Можно сказать, что эксперты «благословили» нас, и мы окончательно решили заняться воздухоплаванием.

Долгая дорога к покорению неба

— Чтобы стать профессиональным пилотом теплового аэростата, Иван поехал в учебный центр в город Великие Луки. Сначала приходилось пройти немало теории, в основном метеорологию, подробно узнать о техническом устройстве аэростата. После этого было много работы с инструктором на практике. Требовалось налетать 26 часов.

Он успешно прошел комиссию, оставалось только заказать воздушный шар. Мы сами придумали его расцветку и отправили наш макет на завод в Москву. Через несколько месяцев груз доставили транспортной компанией. Аэростат стоил 1,5 млн рублей.

Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин.

Вау-эффект и устройство аэростата

— Честно говоря, сначала некоторые знакомые скептически отнеслись к нашей идее и не понимали, почему мы решили этим заниматься. Скажу по секрету, мы почти никому и не говорили, а сделали сюрприз.

В 2012 году пригласили близких на праздник и подняли перед ними аэростат. Их удивлению не было предела! Наш воздушный шар создает вау-эффект и даже дает энергию, когда смотришь на него. Он состоит из яркой оболочки, корзины (гондолы), газовых баллонов и горелки, без балласта.

Важно сказать, что каждый шар сертифицируется, ежегодно он проходит проверку на летную годность в Новосибирске. Эксперты оценивают аэростат по различным характеристикам. Наш шар по меркам воздухоплавания еще молод, он находится в хорошем состоянии и не нуждается в ремонте.

Вообще, я бы не стала рассматривать увлечение как бизнес, скорее это занятие для души. Как бы банально это ни звучало, но нам просто нравится то, что мы делаем, поэтому не собираемся останавливаться.

Где и когда поднимаются в небо

— Запуск возможен два раза в сутки — утром, на восходе, и вечером, на закате. Это связано с тем, что в это время ветер не такой сильный. Каждый полет не похож на предыдущий, одинаковых нет. Бывает, проходишь сквозь туман или облака, тогда эмоции переполняют еще сильнее.

В основном полеты проходят с мая по сентябрь, но шар можно поднять в небо и зимой, если температура будет до -15 градусов. У нас полное затишье в межсезонье: кругом непогода — слякоть, дожди, а полотно нужно расстилать на земле. Не хочется запачкать шар, к тому же в этот период полетам мешает сильный ветер. В идеале скорость ветра не должна превышать 4 м/с. Можно сказать, что мы уже стали знатоками природы. Смотрим: если качаются ветки, то ветер больше 5 м/с — летать нельзя. А если колышутся только листочки, то можно.

Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин. Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин. Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин. Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин.

Мы, как синоптики, постоянно живем погодой. Просыпаемся и первым делом смотрим прогноз, продолжая делать это в течение дня. Несколько раз в сезон приходится возвращаться с места запуска, потому что по прогнозу ветра не планировалось, но в реальности все оказалось наоборот. Пользуемся специальными сайтами и приложениями для пилотов или парапланеристов, например Windy. Иногда люди звонят в непогоду по нескольку раз и настаивают на полете, но для нас безопасность превыше всего.

Каждый полет заранее согласовываем с Западно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта в Новосибирске, без их разрешения подняться в воздух нельзя. Все как у пилотов самолетов и вертолетов, перед взлетом тоже запрашиваем разрешение и сообщаем, что взлетаем.

Есть определенный участок, в границах которого можно летать, мы ведь не Федор Конюхов, чтобы заявляться на кругосветку. Мы летаем в Калманском районе, это около 50 километров от Барнаула. Там нам не мешают самолеты или квадрокоптеры. За час аэростат пролетает от 5 до 20 километров, все зависит от ветра.

Во время полета за шаром едет машина сопровождения. С пилотом связываются по рации и узнают, в какой момент будет приземление. Конечно же, шар обратно не прилетает. Он приземляется, его упаковывают и увозят на автомобиле.

Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин. Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин. Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин. Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин. Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин.

Как проходит полет

— Когда мы выезжаем за город, то сначала узнаем направление ветра, чтобы определить место старта. Для этого в воздух запускаем обычный воздушный шарик и смотрим, куда его уносит. Таким образом выявляем направление ветра.

Шар хранится в большой сумке, которая помещается в прицеп. Там же лежит и корзина, а в ней находятся четыре баллона с пропаном, горелка, аптечка и огнетушитель. Заправлять баллоны приходится перед каждым полетом. Многих удивляют небольшие габариты сложенного шара, однако при этом он весит 120 килограммов. Бывало, люди звонили и говорили: «Я подъехал к офису, где стоит шар?»

Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин. Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин. Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин. Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин.

Для того чтобы оболочка шара расправилась, ее сначала наполняют холодным воздухом с помощью вентилятора. После этого подключают горелку. Аэростат поднимается вверх за счет нагревания воздуха, температура в нем становится больше, чем в окружающей среде. На сборку уходит около 20 минут.

Во время полета пилоту помогает специальный прибор — высотомер. Важно понимать, что на разной высоте — разные потоки ветра, и нужно все это учитывать. Воздушным шаром управляют с помощью горелки. Так, чтобы набрать высоту, нужно дополнительно нагреть воздух. Пилот должен четко следовать своему маршруту и держать курс. Его задача — сделать так, чтобы подъем был равномерным.

Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин.

Сам аэростат перемещается за счет попутного ветра. Например, чтобы увеличить скорость полета, можно сменить высоту. Иногда мы делали круг и приземлялись в том же месте. Здесь, конечно, все зависит от профессионализма пилота.

Есть стереотип, что наверху холодно, — это не так, потому что, как правило, мы не поднимаемся выше тысячи метров. Ветра тоже не чувствуется, ведь полет проходит с такой же скоростью. Чем больше высота, тем меньше ощущается скорость.

Посвящение в воздухоплаватели

— После полета те, кто осмелился покорить небо, проходят через увлекательный обряд посвящения в воздухоплаватели. Когда шар складывают, то на его оболочку ложатся люди. Мы рассказываем им историю воздухоплавания и традиции прошлого. Ранее тем, кто впервые совершил полет, присваивали графский титул и даровали земли, над которыми летали. Сегодня территорий на всех не хватит, поэтому мы ограничиваемся титулом, который присваивают после особой церемонии.

Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин.

Этапы посвящения символизируют стихии: вода, земля, огонь и ветер. Воздухоплавателей обдувают вентилятором, туда же бросают немного травы. Кроме того, обрызгивают водой и поджигают кончик волос, который тут же тушат. Затем покорители неба закрывают глаза, указывают точку на карте и получают титул. Например, если это Калманка, человек становится графом Калманским. Потом устраиваем небольшой фуршет.

Предложение руки и сердца и победа над своими страхами

— В основном с нами летают пары, но в корзину могут поместиться и четыре человека плюс пилот. Общий вес пассажиров не должен превышать 250 килограммов.

У людей разные реакции, но взлета боятся абсолютно все. Однажды девушка в корзине закрыла глаза и не хотела их открывать, пока шар не взмыл высоко в воздух. Настоящим сюрпризом для нее стало предложение руки и сердца, которое последовало через несколько минут. После полета девушка была счастлива и рассказала, что боялась совершенно зря. Практика показала, что страх высоты отлично лечится воздушным шаром.

В другой раз мужчина сам себе устроил праздник и поднялся в воздух на день рождения. Он отметил, что полетал на самолете и параплане, а сейчас захотел испытать что-то новое.

Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин. Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин. Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин. Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин.

После полетов эмоции переполняют людей, покорители неба оставляют душевные отзывы. Многие рассказывают, что это круче самолета, и хотят подняться в небо еще раз. Другим нравится «рождение шара» — момент, когда оболочка наполняется воздухом. Довольными уходят все.

Нас нередко приглашают на свадьбы и корпоративы, чтобы устроить красивую фотосессию и удивить гостей. В этом случае шар не летит, а крепко привязан и поднимается на высоту всего 40−50 метров.

Поступают и забавные звонки. Так, один мужчина спрашивал, можно ли перевезти на воздушном шаре мед с его пасеки. Мы ответили, что мед будет золотым, если доставлять его таким образом. Другой сельчанин рассказал, что потерял теленка, и просил найти его с воздуха. Человек не понимал, что шар летит по ветру и задать ему определенное направление нельзя.

Сколько стоит полет

Привязной полет — 1 тыс. рублей, свободный — от 7 тыс. рублей на человека в группе до четырех человек, полет вдвоем или в одиночку (вместе с пилотом) — 18 тыс. рублей.

Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин. Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин. Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин. Воздухоплаватели «Взлетай , Алтай». Дмитрий Лямзин.

Что известно о Наталье Ярцевой

Наталья Ярцева родилась в Петропавловском районе Алтайского края. В 2006 году окончила Алтайский государственный аграрный университет по специальности «экономист». Работала главным бухгалтером в крупных организациях. Сейчас владелица бухгалтерской компании.