Круги на полях, журналисты и квадрокоптер. Как 10 лет назад в Алтайском крае выслеживали инопланетян

Десять лет назад в Алтайский край прилетели инопланетяне... ну, так сначала все подумали. Вспоминаем, как Altapress.ru ездил их выслеживать.

Таинственные круги появились на пшеничном поле под Троицком. Алтайский край, 1 июля 2014 года.

В июне 2014 года в Алтапресс обратились встревоженные читатели. Люди заметили, что на пшеничных полях по пути в Барнаул из Троицкого района появились необычные узоры. Вместе с Василием Зайковским из проекта «Летим Высоко» 1 июля мы отправились выяснять природу их происхождения.

Фигуры были видны с трассы: по пшенице словно повалялся какой-то гигант. Больше ничего необычного коптер не заснял. Кроме сокола, который пролетал мимо аппарата.

Таинственные круги появились на пшеничном поле под Троицком. Алтайский край, 1 июля 2014 года. Василий Зайковский, vk.com/letimvisoko

Пока мы отпугивали птицу от квадрокоптера, местный житель Василий Константинович с недоумением наблюдал за происходящим. Приметив его, мы замахали руками и бросились навстречу, надеясь, что он объяснит происхождение кругов на полях. Причина, по которой журналисты из Барнаула приехали снимать поля, его повеселила.

«Это обычное явление. Проходит дождь, поднимается ветер, и от завихрений пшеница укладывается. Сейчас зерно нальется, пожелтеет, погрузнеет, и такие круги будут еще больше и чаще. Это не первый год у нас», — рассказал мужчина.

Узоры действительно оказались земного происхождения. Алексей Гаркуша, директор алтайского НИИ Сельского хозяйства, объяснил так: «При встрече холодного и теплого воздуха происходит завихрения, поэтому растения ложатся. Это может произойти в любом районе Алтайского края. Вреда культуре природное явление не несет. А вот для человека может создать проблемы — при уборке. Но в целом, ничего страшного».

Ветеран сельского хозяйства, многие годы проработавший в Троицком районе, подтвердил, что явление не редкое. Но у него была иная версия появления узоров. По его словам, когда на поле перед посевом вносили азотные удобрения, механизатор при развороте в этом месте высыпал больше препарата, чем везде, поэтому пшеница в рост шла быстрее, но «стебли не усиливались». Вот ее и гнуло к земле.

В общем, как вы поняли, инопланетян мы не тогда не встретили.

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