Круглый стол, очистка Пивоварского водопада, эко-пикник и подписание открытого письма. Чем занимались эко-активисты во время визита в город Георгия Арапова?

Подписанием открытого письма от общественников завершился визит заместителя председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной Думы РФ, депутата госдумы от партии «Новые люди» Георгия Арапова.

13 июля Георгий Константинович посетил Барнаул. Здесь он стал участником круглого стола «Экология и современный город: комфорт для человека и сохранение уникальной природы», модератором которого выступил председатель регионального отделения в Алтайском крае политической партии «Новые люди» Никита Федюнин. Выступающие представили презентации, в которых обозначили основные экологические проблемы нашего региона.

Так, генеральный директор ООО «ГОРЗЕЛЕНХОЗ» Александр Кузнецов обратил внимание присутствующих на то, что самые главные вопросы связаны с загрязнением атмосферного воздуха, водоохраной, защитой земель, утилизацией мусора и содержанием зеленых насаждений города.

Виталий Аверьянов, руководитель эко-школы «Чистые берега», представил присутствующим результаты работы эко-волонтеров по очистке реки Барнаулки. Там поставлена мобильная установка по сбору мусора на малых реках. Конструкция, сдерживающая бытовые отходы, была построена счет средств гранта Росмолодежи, за 4 года ее использования из Барнаулки удалось достать порядка 20 тонн мусора.

Визит Георгия Арапова в Барнаул. Партия «Новые люди» Визит Георгия Арапова в Барнаул. Партия «Новые люди» Визит Георгия Арапова в Барнаул. Партия «Новые люди» Визит Георгия Арапова в Барнаул. Партия «Новые люди» Визит Георгия Арапова в Барнаул. Партия «Новые люди» Визит Георгия Арапова в Барнаул. Партия «Новые люди» Визит Георгия Арапова в Барнаул. Партия «Новые люди»

Поддержал коллег и председатель комиссии по вопросам экономики и предпринимательства, руководитель «Регионального отделения российского экологического общества в Алтайском крае» Сергей Тастан, который рассказал о системных мероприятиях в обеспечении экологических и комфортных условий жизни города Барнаула.

Секретарь регионального отделения в Алтайском крае политической партии «Новые люди» Ксения Киреева завершила дискуссию докладом об экологической обстановке в городе и мероприятиях по очистке Пивоварского водопада. Около 200 КАМАЗов мусора было вывезено с его территории, завезен техногрунт, сейчас продолжается обустройство этого места, которое при должном внимании и ряде вложений может стать точкой притяжения для горожан, местом для прогулок и отдыха.

Помимо участия в дискуссиях круглого стола, зампред комитета по экологии Георгий Арапов дал ряд интервью местным СМИ и лично участвовал в очистке Пивоварского водопада совместно с активистами партии «Новые люди» и эко-волонтерами проекта «Чистые реки Алтая».

«Такие акции важны и нужны, — подчеркнул Георгий Арапов, отвечая на вопросы журналистов, — Они помогают увидеть, насколько важно местным жителям решение той проблемы, которую они стремятся разобрать своими силами. Мы постараемся сделать так, чтобы эта проблема стала заботой не только активистов, но и органов власти. Если говорить об итогах своего визита, здесь мы нашли гениальный, на мой взгляд, проект для очистки малых рек от пластика. Проект максимально простой, дешевый в исполнении, особенных инженерных знаний не требует. Эту идею мы будем предлагать в первую очередь».

Что касается открытого письма, ставшего итогом участия Георгия Арапова в мероприятиях, организованных активистами партии «Новые люди» и эко-волонтерами, в нем подписавшиеся просят депутата госдумы оказать содействие в деле защиты экологии в городе Барнауле, помочь в решении вопросов по тиражированию успешного кейса организации «Чистые реки Алтая» в регионах РФ, принять меры по очистке и благоустройству озера Безымянное на территории города, а также обеспечить административный контроль за территорией Пивоварского водопада в г. Барнауле с последующим его обустройством как места отдыха горожан.