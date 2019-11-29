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Круглый стол по мерам поддержки сельскохозяйственной кооперации от АО «Корпорация «МСП»

4 декабря на площадке центра «Мой бизнес» состоится круглый стол «Меры поддержки АО «Корпорация «МСП» по развитию сельскохозяйственной кооперации».

Круглый стол по мерам поддержки сельскохозяйственной кооперации от АО «Корпорация «МСП»
Круглый стол по мерам поддержки сельскохозяйственной кооперации от АО «Корпорация «МСП»
Фото: Дмитрий Лямзин

В качестве спикера выступит Алексей Рохлин — советник Дирекции по развитию сельскохозяйственной кооперации АО «Корпорация «МСП».

В рамках круглого стола вы узнаете:

  • о грантах и субсидиях;
  • условиях гарантийной поддержки;
  • программах льготного финансирования;
  • специализированных лизинговых продуктах;
  • инструментах портала бизнес-навигатора МСП для продвижения продукции;
  • возможностях участия в закупках крупнейших заказчиков у субъектов МСП.

Также будут презентованы готовые типовые решения в отраслях мясного скотоводства, молочного животноводства, картофелеводства и программа сотрудничества с федеральными сетями.

Как мы работаем? 4 декабря 2019 года с 11:30 до 13:30

Куда приходить? г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, центр «Мой бизнес»

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Участие бесплатное!

Остались вопросы? Тел. 8−800−222−8322

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