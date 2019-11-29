Круглый стол по мерам поддержки сельскохозяйственной кооперации от АО «Корпорация «МСП»

В качестве спикера выступит Алексей Рохлин — советник Дирекции по развитию сельскохозяйственной кооперации АО «Корпорация «МСП».
В рамках круглого стола вы узнаете:
- о грантах и субсидиях;
- условиях гарантийной поддержки;
- программах льготного финансирования;
- специализированных лизинговых продуктах;
- инструментах портала бизнес-навигатора МСП для продвижения продукции;
- возможностях участия в закупках крупнейших заказчиков у субъектов МСП.
Также будут презентованы готовые типовые решения в отраслях мясного скотоводства, молочного животноводства, картофелеводства и программа сотрудничества с федеральными сетями.
Как мы работаем? 4 декабря 2019 года с 11:30 до 13:30
Куда приходить? г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, центр «Мой бизнес»
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Участие бесплатное!
Остались вопросы? Тел. 8−800−222−8322