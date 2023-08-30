30 августа
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Жизнь

Круглосуточные детсады, правописание на песке и голые скамейки. Как зарождались первые школы и детские сады в Алтайском крае

Altapress.ru рассказывает, почему заводских начальников на Алтае беспокоила смертность мальчиков до года, какими были первые детсады и как матери успевали работать на заводе и растить детей.

Дети сотрудников железной дороги. Станция Алейск Алейского района. 1926 год.
Дети сотрудников железной дороги. Станция Алейск Алейского района. 1926 год.
www.archiv.ab.ru
  • веке в Алтайском крае стремительно осваивали промышленность, росла потребность в служащих – хотя бы с начальным уровнем грамотности. Это стало поводом для строительства первой школы в поселке Барнаульского завода 18 января 1735 года.
  • Дети учились в школе по букварям, псалтырям, часословам и “арифметике”. Писать учились на песке и аспидных досках. Упражняться в чистописании на бумаге могли лишь те ученики, которые достигали определенных навыков, поскольку бумага была дорогая.
Открытие детской колонии им. III Интернационала. 15 ноября 1921 года.
Открытие детской колонии им. III Интернационала. 15 ноября 1921 года.
www.archiv.ab.ru
  • С 19 века заводское начальство волновала высокая смертность среди мальчиков, особенно до 1 года, поскольку мужчины были основной рабочей силой и главным фактором «будущего благосостояния» заводов. Поэтому семьи с сыновьями ежемесячно поддерживали провиантом на 16,3 кг – пока ребенку не исполнялось 9 месяцев.
  • В 1920 году при Алтайском губернском отделе народного образования создали первый дошкольный подотдел. В начале этого же года в Бийске, на берегу Бии открыли первый детский сад.
  • Все оборудование первого детсада состояло лишь из длинных столов и скамеек. В групповой комнате не было даже игрушек. Воспитатели просили родителей помочь и те откликались – обустраивали кабины для полотенец, шили постельное белье, салфетки, скатерти и шторы.
Инструкция по ведению очага и детского сада.
Инструкция по ведению очага и детского сада.
www.archiv.ab.ru
  • Также в 1920 году наметили строительство еще 8 детских садов в городах и 12 – в уездах. Кроме того, предполагалось открыть на лето 10 сезонных площадок.
  • Газета «Красный Алтай» поддерживала развитие дошкольных учреждений. В марте 1920 года газета призывала всех пойти на губернские курсы дошкольных работников. Первые такие курсы провели в Бийске: на них обучалось 96 человек. В основном это были девушки с образованием от 3 до 7 классов.
Детские ясли в Бийске. Фото 1926-1928 годов.
Детские ясли в Бийске. Фото 1926-1928 годов.
www.archiv.ab.ru
  • Из-за роста промышленности на Алтае женщины тоже включались в работу, и на предприятиях Барнаула открывали специальные комнаты для детей. Это облегчало жизнь матерям, которые работали в вечернюю смену или посещали курсы ликбеза.
  • В Барнауле, Бийске, Тальменке, Камне и Павловске даже открывали круглосуточные детсады.
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