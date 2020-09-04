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Жизнь

Крупнейший бордель в Европе «прикрыла» пандемия

В Кельне 12-этажный бордель Pascha закрылся из-за коронавирусной инфекции, пишет НТВ.

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Изначально его владельцы закрыли заведение из-за отсутствия доходов, а потом подали заявление о банкротстве.

Управляющий директор дома терпимости отметил, что мог бы взять кредит, если бы ему дали гарантии, что заведение откроют в начале следующего года.

Pascha был открыт в Кёльне в 1972 году. В нем работали около 120 куртизанок. Здесь был не только бордель, но и ночной клуб, ресторан, салон красоты и бутик.

Напомним, что этим летом известный алтайский священник Александр Микушин тоже закрыл «содом в центре Барнаула».

По его словам, бордель (официально — массажный салон) находился рядом с часовней и техническим университетом. Вместе со студентами и прихожанами часовни отец Александр 6 лет молился о том, чтобы заведение закрыли.

Заведение в итоге закрыли.

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