Крупнейшую в истории Алтайского края выставку откроют в Барнауле

В Барнауле откроют межрегиональную художественную выставку «СИБИРЬ — XIII». Она станет крупнейшей в истории Алтайского края.

Более 700 художников и искусствоведов покажут свои работы на выставке «СИБИРЬ — XIII». Они представляют три республики, два края и пять областей федерального округа. Зрители увидят более 1200 произведений современного искусства.

Выставка пройдет при поддержке Правительства Алтайского края.

В последний раз Барнаул участвовал в таком масштабном проекте в 1980 году. Это была зональная выставка «Сибирь социалистическая», она стала одним из важнейших культурных событий года в Советском Союзе.

«СИБИРЬ — XIII» Предоставлено altapress.ru

Теперь у барнаульцев появился шанс увидеть грандиозную экспозицию вновь. Она пройдет в спортивном комплексе «Титов Арена» в июле 2023 года.

В настоящее время проходят отборы произведений для выставки во всех крупных городах Сибири. 6 декабря в 14:00 в Выставочном зале музея «Город» соберутся художники и эксперты, входящие в выставочный комитет Союза художников России. Они отберут работы и сформируют предварительный список участников от Алтайского края.

В январе 2023 года в Барнаул приедут представители Секретариата из Москвы, руководители всех сибирских отделений Союза художников России и ведущие искусствоведы. Они окончательно сформируют список участников проекта.