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5 мая 8°C

Крупные хлопья снега 5 мая накрыли алтайский город. Люди пошли лепить «маевика»

Житель Горняка опубликовал в интернет-сообществе «Барнаул 22» видео с утренним майским снегом.

Майский снег в Горняке.
Майский снег в Горняке.
кадр из видео.

«Идем лепить маевика в Горняке! Снег идет все сильнее!» — пишет местный житель, подразумевая снеговика, сделанного в мае.


В комментариях некоторые посетовали на то, что в город практически невозможно попасть из-за карантина. Им захотелось посмотреть на майский снегопад.

Другие увидели в происходящем опасность и предложили организовать мероприятия по недопущению дальнейшего распространения снега по территории Алтайского края.

К примеру, необходимо выставить контрольно-пропускные пункты, усилить периметр сотрудниками Росгвардии и, конечно же, ввести в Горняке бессрочный шапочный режим с сохранением заработной платы.


Напомним, 10 апреля Горный Алтай накрыло снегом как в декабре — фотографии словно передают атмосферу середины зимы.

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