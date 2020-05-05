Крупные хлопья снега 5 мая накрыли алтайский город. Люди пошли лепить «маевика»

Житель Горняка опубликовал в интернет-сообществе « Барнаул 22 » видео с утренним майским снегом.

«Идем лепить маевика в Горняке! Снег идет все сильнее!» — пишет местный житель, подразумевая снеговика, сделанного в мае.



В комментариях некоторые посетовали на то, что в город практически невозможно попасть из-за карантина. Им захотелось посмотреть на майский снегопад.

Другие увидели в происходящем опасность и предложили организовать мероприятия по недопущению дальнейшего распространения снега по территории Алтайского края.

К примеру, необходимо выставить контрольно-пропускные пункты, усилить периметр сотрудниками Росгвардии и, конечно же, ввести в Горняке бессрочный шапочный режим с сохранением заработной платы.



Напомним, 10 апреля Горный Алтай накрыло снегом как в декабре — фотографии словно передают атмосферу середины зимы.