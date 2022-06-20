Крупный град прошел в нескольких районах Рубцовска

Очевидцы рассказали, осадки прошли в Западном районе Рубцовска, а также захватили Сад-город.
На кадрах видно, что град — размером с горошину. Он засыпал один из дворов.
Кстати, ранее в Барнауле перекрыли затопленную улицу Попова.
Накануне, 19 июня, в Рубцовске прошел сильный ливень. Кроме того, в некоторых районах города выпал град размером с горох, пишет «Инцидент Рубцовск».
Очевидцы рассказали, осадки прошли в Западном районе Рубцовска, а также захватили Сад-город.
На кадрах видно, что град — размером с горошину. Он засыпал один из дворов.
Кстати, ранее в Барнауле перекрыли затопленную улицу Попова.
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