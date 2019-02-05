Крупный итальянский фестиваль пройдёт в ТЦ Арена

Впервые в ТРЦ «Арена» фестиваль примет свыше 7 000 гостей и угостит их настоящей пастой торговой марки «Granmulino» с натуральными сырами от компании «КИПРИНО» и мясными деликатесами от супермаркета «ГУРМАН-продукты».

В программе фестиваля «Pastaед — 2019» — конкурс на самое быстрое поедание блюд из макарон; кулинарные, танцевальные и творческие мастер-классы для детей и взрослых; выступление одних из лучших вокальных и танцевальных коллективов города, показ весенней коллекции одежды от модельного агентства «СТИЛЬ»; розыгрыш классных призов и большая порция отличного настроения и юмора от ведущего фестиваля Валерия Варламова!

Генеральный информационный партнёр фестиваля — «Новое Радио Барнаул».

Приходите всей семьёй! Ждём вас в ТРЦ «Арена», г. Барнаул, Павловский тракт, 188, 1-й этаж, вход со стороны «ГУРМАНА» 16 февраля (суббота) с 12.00 до 17.00.

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