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Жизнь

Крупный сибирский город закрылся на карантин и установил на въезде-выезде наряды полиции

Въезд и выезд в Омск существенно ограничили, на окраинах города выставили наряды полиции, сообщает сайт радио «Говорит Москва».

Полиция.
Полиция.
mvd.ru

Губернатор Омской области определил перечень организаций и предприятий, на сотрудников которых меры не распространяются. При этом в регионе ограничили движение между районами, сообщается на сайте местного правительства.

По последним данным, в Омской области зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом.

О том, что городе действуют заградительные посты, пишет и «СуперОмск». Сайт также пояснил, что режим особой самоизоляции действует в регионе с 1 апреля. Информация о том, что местная полиция с 4 апреля выставит наряды для ограничения въезда и выезда из Омска, публикует сайт УМВД по Омской области.

Серьезные ограничения ввела и Кемеровская область. В частности, 2 апреля по инициативе правительства этого региона автобусное сообщение между Алтайским краем и Кемеровской областью полностью прекращено.

Между тем, 4 апреля полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло на совещании с главами субъектов округа отдельно остановился на важности сохранения межрегиональных связей сибирских территорий.

В частности, должны быть исключены случаи приостановки межрегионального транспортного сообщения или ограничения товарных потоков между субъектами Федерации округа, информирует «Континент Сибирь».

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