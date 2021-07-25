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Жизнь

Крупный сибирский вуз штрафовали из-за попугаев

Вуз в Кемерове оштрафовали за безответственное обращение с животными. Россельхознадзор выявил ряд нарушений, пишет «Сибдепо».

Волнистый попугай.
Волнистый попугай.
valaam.ru

Сотрудники ведомства на основании поступившего обращения внепланово выехали в КемГУ, чтобы проверить, насколько в вузе соблюдаются требования к использованию птицы в культурно-зрелищных целях и ее содержанию.

Еще в мае студенты в соцсети сообщили о бедственном положении дел в зооуголке университета.

«В переходе главного корпуса содержатся животные, в том числе попугаи. Большая часть птиц имеет болезненный вид: истощение, потеря оперения, рвота. Кроме того, волнистые попугаи заражены клещом (кнемидокоптоз): поверхность лап, клюва и головы покрыта наростами, что свидетельствует о запущенном заболевании, которое на протяжении долгого количества времени не подвергалось лечению «, — писал автор поста.

Тогда администрация вуза заверила, что волноваться не о чем: «Все попугаи в вольерах активно размножаются. В период размножения, когда птицы насиживают яйца в домиках и потом выкармливают птенцов, самки выглядят не лучшим образом, точно так же в период линьки, когда часть перьев у них выпадает. Временный неряшливый вид — их естественное состояние. Птицы здоровы, клещей у них нет, за этим следят специалисты. Они не голодают и в меру упитаны».

Однако в ходе проверки надзорного органа были выявлены нарушения: отсутствие договора на ветеринарное обслуживание птицы со специалистом в области ветеринарии; отсутствие плана противоэпизоотических и профилактических мероприятий; отсутствие диагностических исследований и противоэпизоотических мероприятий; отсутствие журнала наблюдения за животными, с ежедневной фиксацией физического состояния, клинического здоровья животных, также не было журнала мойки и дезинфекции.

За все это вуз получил штраф 10 тыс. рублей и предписание со сроками исполнения.

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