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Жизнь

Крупного ресурсовика в Алтайском крае накажут за рекламу на квитанциях

Компания «Алтайэнергосбыт» нарушила законодательство о рекламе, разместив рекламу акции на обороте платежной квитанции, сообщили в УФАС по Алтайскому краю. Заявление в ведомство подали жители Рубцовска.

Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Altapress.ru

Рекламу напечатали на квитанциях за электроэнергию за июнь. Акция «Электронный счет киловатты принесет! Получите шанс выиграть 100 кВт*ч* примите участие до 31 июля» отправилась более чем 300 тысячам потребителей.

Энергетики настаивали, что размещенная информация не противоречит действующему законодательству, так как является справочной и напечатана, чтобы информировать потребителей об альтернативных способах оплаты электроэнергии с учетом эпидемиологической обстановки в крае.

Комиссия УФАС установила, что сведения об акции — это реклама, так как информация привлекает внимания к стимулирующему мероприятию и побуждает потребителей электроэнергии в срок оплачивать услуги, мотивируя возможностью получения бесплатных кВТ.

Предписание компании не выдали, так как незаконная реклама распространялась исключительно в платежных документах за июнь.

Рассматривается вопрос о штрафе. Для юридических лиц он может быть до 500 тысяч рублей.

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