Крупного ресурсовика в Алтайском крае накажут за рекламу на квитанциях

Рекламу напечатали на квитанциях за электроэнергию за июнь. Акция «Электронный счет киловатты принесет! Получите шанс выиграть 100 кВт*ч* примите участие до 31 июля» отправилась более чем 300 тысячам потребителей.
Энергетики настаивали, что размещенная информация не противоречит действующему законодательству, так как является справочной и напечатана, чтобы информировать потребителей об альтернативных способах оплаты электроэнергии с учетом эпидемиологической обстановки в крае.
Комиссия УФАС установила, что сведения об акции — это реклама, так как информация привлекает внимания к стимулирующему мероприятию и побуждает потребителей электроэнергии в срок оплачивать услуги, мотивируя возможностью получения бесплатных кВТ.
Предписание компании не выдали, так как незаконная реклама распространялась исключительно в платежных документах за июнь.
Рассматривается вопрос о штрафе. Для юридических лиц он может быть до 500 тысяч рублей.