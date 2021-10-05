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Жизнь
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Крупномасштабный флешмоб во Внуково: Инна Тлиашинова провела акцию в честь нерожденных детей

В рамках флешмоба в подмосковном Внуково установили ряд огненных кругов из зажженных свечей. Такая форма выбрана не случайно, так как символизирует вспыхнувшую новую жизнь.

Основатель Международной Академии «Мастер Разборов», квантовый психолог и организатор данного мероприятия Инна Тлиашинова в первую очередь решила отдать таким образом дань уважения нерожденным детям.

Число свечей было выбрано не случайно — по информации на сайте Минздрава, в 2020 году в РФ было зарегистрировано 450 тысяч абортов.

Тлиашинова подчеркнула, что не ставила своей целью осудить женщин, которые решились на такой шаг: «Мы с пониманием относимся к выбору женщин, ведь причины, подталкивающие их к нему, могут быть самые разные. С позиции методики „Мастер разборов“, души абортированных детей имеют свое место в родовой системе. Именно для таких детей мы решили устроить день памяти».

Стоит отметить, что, по данным Росстата, в марте текущего года число новорожденных увеличилось на 128 тысяч.

По материалам ИА REGNUM.

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