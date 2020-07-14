Крушинский Константин: элитные апартаменты в Монако

Карликовое государство Монако — идеальное место для жизни и отдыха. Бизнесмены со всего мира мечтают купить здесь апартаменты и стать полноценными жителями княжества. Хотя стоимость недвижимости в Монако считается одной из самых дорогих в мире наряду с апартаментами Лондона и Нью-Йорка, это не отпугивает миллиардеров.

Руководитель агентства недвижимости в Монако Крушинский Константин Николаевич рассказал, какие элитные апартаменты в Монако сегодня пользуются спросом, и почему, несмотря на их высочайшую цену, инвесторы мечтают приобрести жилье в Монако.

«Лучшие апартаменты в Монако. Монако — это уютный райский уголок, в котором везде царит атмосфера роскошной и богатой жизни. Это Лазурный берег, знаменитая Гран-при гонки Формула-1, отсутствие политических кризисов, высочайший уровень безопасности, ультрамодные заведения и самое элитное жилье, которое только можно себе представить," — советует Крушинский Константин Николаевич.

Однако не только красивые пейзажи и помпезная жизнь привлекает инвесторов со всего мира. Богатых бизнесменов очень интересует недвижимость княжества, предложение которой на рынке ограничено из-за небольшой территории государства. Размеры княжества настолько невелики, поэтому княжество легко обойти пешком.

Константин Крушинский отмечает, что небольшая территория Монако считается одним из главных ограничений, которые не позволяют регулярно строить здесь новые объекты недвижимости.

«В Монако нет неэлитной недвижимости. Любой жилой комплекс, здание или сооружение отвечают высокому уровню качества, а над их интерьером и экстерьером трудились лучшие дизайнеры и архитекторы. В этом кроется успех рынка недвижимости княжества и баснословно высокие цены на местное жилье», — отметил эксперт.

Нехватка элитного жилья

Монако со всеми своими достопримечательностями, налоговым раем, предоставлением ВНЖ в случае покупки жилья остается одним из самых востребованных направлений для инвестиций у состоятельных людей.

Крушинский Константин Николаевич уточнил, что рынок недвижимости Монако очень узкий из-за невозможности регулярно строить на территории княжества новые объекты. Поэтому на рынке недвижимости — как на первичном так и вторичном, апартаменты на продажу появляются крайне редко. В то же время количество состоятельных людей в мире не уменьшается, тогда как площадь Монако остается все той же. В итоге спрос превышает предложения в разы, что является причиной кризиса на рынке элитной недвижимости Монако.

Новые элитные объекты на рынке

На рынке недвижимости Монако строительство новых апартаментов случается редко. В течение последних лет был представлен один широкомасштабный проект Portier Cove — первый эко-район Монако. Константин Крушинский уточнил, что Portier Cove считается самым передовым и инновационным проектом в княжестве и Европе. Для строительства этого ЖК был рекультивирован участок территории Средиземного моря рядом с популярным пляжем Ларвотто.

«Новый ЖК станет настоящим шедевром современного архитектурного искусства в сочетании с передовыми технологиями. Руководителем проекта стал известный архитектор Ренцо Пиано. Ожидается, что новые апартаменты затмят все то, что раньше строилось на рынке», — отметил риэлтор.

Помимо нового ЖК, строительные компании Монако стали активно обновлять старые объекты недвижимости. В частности, ведутся работы по обновлению действующих ЖК Helios Apartments и Apolline Apartments.

Крушинский Константин Николаевич добавил, что 35 из каждых 100 жителей в Монако являются долларовыми миллионерами. Прогнозы говорят о том, что княжество станет местом для жизни и отдыха мультимиллионеров и миллиардеров. Поэтому цены на жилье здесь будут только расти, тогда как новые ЖК смогут появляться очень редко. Потому новый проект Portier Cove крайне важен для карликового государства, которое испытывает острую нехватку первичного жилья.

По материалам сайта Foruminfo.net