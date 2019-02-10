Ксения Собчак рассказала, каких людей считает глупыми

По мнению Собчак, отсутствие ума можно определить по твердой убежденности в своих словах, когда собеседник видит только собственную точку зрения и отказывается слышать других. При этом умеющий анализировать человек всегда сомневается в своей правоте.
Ксения Собчак,
политик, общественный деятель, телеведущая:
Как только вижу человека, неспособного для начала осознать, что его видение мира, отношений, людей не универсально, начинаю глубоко дышать и вспоминать о том, что категорично судить таких людей я не должна.