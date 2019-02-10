Ксения Собчак рассказала, каких людей считает глупыми

На своей странице в Instagram политик и телеведущая Ксения Собчак назвала признаки человеческой глупости, именно это качество ей сложнее всего принять в окружающих, пишут «Известия».

По мнению Собчак, отсутствие ума можно определить по твердой убежденности в своих словах, когда собеседник видит только собственную точку зрения и отказывается слышать других. При этом умеющий анализировать человек всегда сомневается в своей правоте.

Ксения Собчак,

политик , общественный деятель , телеведущая: