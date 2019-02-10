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Жизнь

Ксения Собчак рассказала, каких людей считает глупыми

На своей странице в Instagram политик и телеведущая Ксения Собчак назвала признаки человеческой глупости, именно это качество ей сложнее всего принять в окружающих, пишут «Известия».

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
sobchakprotivvseh.ru

По мнению Собчак, отсутствие ума можно определить по твердой убежденности в своих словах, когда собеседник видит только собственную точку зрения и отказывается слышать других. При этом умеющий анализировать человек всегда сомневается в своей правоте.

Ксения Собчак,
политик, общественный деятель, телеведущая:

Как только вижу человека, неспособного для начала осознать, что его видение мира, отношений, людей не универсально, начинаю глубоко дышать и вспоминать о том, что категорично судить таких людей я не должна.

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