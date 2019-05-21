Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 мая 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Ксения Собчак стала генеральным продюсером федерального развлекательного телеканала

Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер». Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ будет заниматься программным наполнением канала, сообщает «Интерфакс».

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак.
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак.
Кадр видео "Осторожно, Собчак!" / youtube.com

Собчак будет отвечать за развитие некоторых проектов на канале. Также она будет принимать участие в проектах для развлекательного телевидения. Возможно, недавние сюжеты Собчак о Волочковой, Бузовой на YouTube были пилотными проектами для новой работы на федеральном телеканале.

Сейчас Собчак входит в совет партии «Гражданская инициатива», которую возглавляет оппозиционер Дмитрий Гудков. От этой партии Собчак в 2018 году баллотировалась в президенты РФ, заняв четвертое место с 1,68% голосов.

Что известно о канале

«Супер» — федеральный эфирный развлекательный канал, начал свое вещание в январе 2018 года.

Основу вещания канала составляют проекты собственного производства, пишет bfm.ru. На канале представлены комедийные сериалы, ситкомы, кино от ведущих отечественных и зарубежных студий, мультфильмы, развлекательные шоу и передачи. Телеканал доступен в пакетах «Ростелекома», а также в кабельных сетях.

Целевую аудиторию составляют зрители от 14 до 44 лет], а его ядро — молодые семьи с детьми.

Наряду с телеканалами ТНТ, ТНТ4, ТВ-3, 2×2 и Пятница! входит в субхолдинг Газпром-медиа Развлекательное телевидение (ГПМ РТВ).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость