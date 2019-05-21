Ксения Собчак стала генеральным продюсером федерального развлекательного телеканала

Собчак будет отвечать за развитие некоторых проектов на канале. Также она будет принимать участие в проектах для развлекательного телевидения. Возможно, недавние сюжеты Собчак о Волочковой, Бузовой на YouTube были пилотными проектами для новой работы на федеральном телеканале.
Сейчас Собчак входит в совет партии «Гражданская инициатива», которую возглавляет оппозиционер Дмитрий Гудков. От этой партии Собчак в 2018 году баллотировалась в президенты РФ, заняв четвертое место с 1,68% голосов.
Что известно о канале
«Супер» — федеральный эфирный развлекательный канал, начал свое вещание в январе 2018 года.
Основу вещания канала составляют проекты собственного производства, пишет bfm.ru. На канале представлены комедийные сериалы, ситкомы, кино от ведущих отечественных и зарубежных студий, мультфильмы, развлекательные шоу и передачи. Телеканал доступен в пакетах «Ростелекома», а также в кабельных сетях.
Целевую аудиторию составляют зрители от 14 до 44 лет], а его ядро — молодые семьи с детьми.
Наряду с телеканалами ТНТ, ТНТ4, ТВ-3, 2×2 и Пятница! входит в субхолдинг Газпром-медиа Развлекательное телевидение (ГПМ РТВ).