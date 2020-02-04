Ксения Собчак станет ведущей шоу на «Первом канале»

«Первый канал» объявил о запуске с 10 февраля ежевечернего шоу «Док-ток» с Ксенией Собчак и Александром Гордоном в качестве ведущих. Его показ начнется с 10 февраля, говорится в сообщении канала, пишут «Ведомости».

Шоу будет выходить в 22:30 по московскому времени с понедельника по четверг. Предметом обсуждения с ведущими станут «истории, достойные экранизации». Ведущие Ксения Собчак и Александр Гордон будут менять друг друга, внося каждый свое авторское видение в проект, отмечается в пресс-релизе.

«Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы», — отметила перед премьерой Ксения Собчак. По ее словам, работа над «Док-Ток» была длительной, а сама идея сотрудничества с «Первым каналом» появилась около трех лет назад. «Теперь чувствуем, что полностью готовы к эфиру», — сказала Собчак. «Мы, возможно, увидим в одной и той же истории совсем разные смыслы», — добавил Александр Гордон.

Александр Гордон. Скриншот видео www.1tv.ru

Где еще работала Ксения Собчак

Впервые запуск программы с участием Ксении Собчак анонсировали осенью 2019 года «Первый канал» тогда опубликовал в своем официальном аккаунте в Facebook тизер шоу с участием Собчак, не раскрывая названия передачи.

В мае 2019 года Собчак стала одним из генеральных продюсеров телеканала «Супер». С 2014 года по конец 2018 г. она возглавляла российский журнал L’Officiel.

Собчак баллотировалась на пост президента России в 2018 г. ода и заняла четвертое место. До этого Собчак в разные годы работала на телеканалах и радиостанциях в качестве ведущей и автора программ.

В начале 2019 года телеведущая запустила шоу на YouTube, в котором берет интервью у звезд шоу-бизнеса.