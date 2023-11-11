Кстати, о птичках. 12 идей, куда сходить в Барнауле 10 и 11 ноября

Лекция о птицах, «Постклассика» и изобретения Леонардо да Винчи: Аltapress.ru придумал, куда можно сходить в Барнауле 10 и 11 ноября.

В музей

Наука, история, философия XV века — на выставке «Секреты изобретений Леонардо да Винчи» в музее «Город». 11 ноября, с 10:00 до 18:00, 0+

Леонардо да Винчи. Автопортрет. pixabay.com

На выставку

Известные образы литературных и театральных персонажей в фотовыставке молодых фотографов Барнаула «Постклассика» в ГХМАК — 11 ноября, с 10:00 до 18:00, 16+

На спектакль

«Коварство и любовь» в Молодежном театре Алтая — 11 ноября, 17:00, 16+

«Летучая мышь» в Музыкальном театре — 11 ноября, 17:00, 12+

«Идеальный муж» в Театре драмы — 12 ноября, 17:30, 16+

«Трамвай "Желание"» в Крепостном театре — 12 ноября, 18:00, 16+

Сцена из спектакля "Идеальный муж" vk.com/altdrama

С детьми

Сказка «Огниво» в Молодежном театре Алтая — 12 ноября, 12:00, 6+

На стендап

Минутка черного юмора на «Black standup» в StandUp Altai Club — 11 ноября, 22:00, 18+

В кино

Французская драма в кислотном аду Жюста Филиппо «Катастрофа» в «Премьере», 18+

Напряженный триллер Нила Бергера «Дочь болотного царя» в «Киномире», 18+

В «Изумрудный»

Лекция «Зимующие птицы» от вице-президента Союза охраны птиц России Алексея Эбеля в визит-центре парка «Изумрудный» — 12 ноября, 13:00, по предварительной записи, 0+

Дятел. unsplash.com

На концерт

Поп-рок-концерт исполнителя МУККА в клубе-ресторане Pharaon. Вокалист исполнит уже нашумевшие треки и разбавит их песнями из нового альбома — 12 ноября, 19:00, 12+