Кошачьи картины, космические “медузы” и коллекции веснушек. 8 идей, куда сходить этой осенью в Барнауле

Кинотеатр “Премьера”
“Импостер”
Баловень судьбы перед свадьбой падает в канализационный люк. Чтобы выбраться из западни, жених создает в соцсетях женский аккаунт с просьбой помочь выбраться. Пока он пытается найти выход, то открывает для себя правду о том, что в люк он, возможно, попал не случайно.
Показ: 16 сентября в 14:35 и 20 сентября в 11:00.
Вход: 150 руб.
“Орел и решка”
Главный герой получает письмо от невесты и узнает, что она уже вышла замуж. Желая вернуть ее, он возвращается с нефтепромыслов в Москву и устраивается к ней на работу. Но тут начинается череда непредвиденных событий.
Показ: 19 сентября в 14:00.
Вход: свободный.
“Медуза” в космосе
15 сентября с космодрома Байконур запустят ракету. В Барнауле можно будет увидеть “медузу” — след от отделения ступеней корабля. Всем желающим предлагают в 22:44 внимательно вглядываться в небо со стороны юга-юго-востока.
Время картин
До 5 ноября можно посетить выставку «Женщины в русском искусстве» в Художественном музее Алтайского края. Картины предоставил Государственный Русский музей.
В экспозиции собрано 30 картин русских художников 18-20 века. Все они акцентируют внимание на образе женщины в ее разных социальных ролях и проявлениях.
Когда: до 5 октября в 12:00 и в 15:00, по четвергам – дополнительный сеанс в 17:30
Цена общего билета: 180 руб.
Цена льготного билета: 90 руб.
Цена социального билета: 45 руб.
Созвездие веснушек
В клубе “Фараон” состоится концерт концептуального рэпера Pyrokinesis. Он исполнит такие треки как “Легенда о Богине Гроз”, “Веснушки”, “Зависимость”, “Око”, “В небо коза емае” и не только.
Когда: 26 сентября в 19:00
Цена билета: 1700 руб.
Замурчательные картины и пушистые кинопоказы
16 сентября котокафе Nikomur предлагает всем принять участие в мастер-классе и создать на черном холсте акриловый шедевр. Котики и осенние листья будут помогать в работе. После мастер-класса гости смогут побыть в пушистой компании.
Когда: 16 сентября в 16:00
Цена мастер-класса: 1500 руб.
17 сентября в котокафе Nikomur устроят кинопоказ мелодрамы “Дождливый день в Нью-Йорке”. Там можно будет уютно провести осенний вечер в компании кошек, и завернувшись в теплый плед.
Когда: 17 сентября в 18:30
Цена билета: 350 руб.
“Как кайф”
29 сентября в ДК Моторостроителей состоится сольный концерт комика Павла Дедищева, резидента «Stand Up на ТНТ» и финалиста «Comedy Баттл». Дедищев расскажет свои новые шутки без телевизионной цензуры.
Когда: 29 сентября в 19:00
Цена билета: от 900 руб до 2800 руб.
“Собрание”
В галерее “Республика ИЗО” до 22 октября можно познакомиться с экспозицией “Собрание”. В этом году выставка немного отличается от предыдущих: в ней принимают участие только лауреаты и дипломанты разных лет.
Когда: с 23 сентября по 22 октября с 13:00 до 19:00
Цена билета на открытие: 300 руб.
Цена билета: 150 руб.
Смотри, Юпитер!
16 сентября на астроплощадке Барнаульского планетария можно будет понаблюдать за Сатурном и Юпитером. Всех желающих приглашают заглянуть в телескоп, чтобы увидеть такой близкий и такой далекий космос.
Когда: 16 сентября с 21:00 до 23:00
Цена: бесплатно.