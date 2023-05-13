Загадочный "Вий" и городское "дно". Куда сходить в Барнауле на выходных и не только

Премьера фильма, балет по пугающей классике и экскурсия в краеведческом музее. Altapress.ru рассказывает, куда можно сходить в Барнауле в ближайшие пару недель.

В кино на «Хитровку. Знак четырех»

Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя – индийца-сикха с темным прошлым...

В ролях: Константин Крюков, Михаил Пореченков, Алексей Вертков, Александр Олешко, Анфиса Черных, Евгений Стычкин. Режиссер: Карен Шахназаров.

Премьера состоится 18 мая, картина пробудет в прокате до 31 числа. Рейтинг фильма - 12+.

Кинотеатр. Зал Фото предоставлено Компанией «Киномир»

В театр на «Вий»

19 мая в Музыкальном театре Алтая можно посмотреть балет по произведению, которое называют самым пугающим и загадочным у Гоголя. В театре рассмотрели эту историю под необычным ракурсом – здесь за человека идет борьба добрых и злых сил, и только человек решает, какой будет исход.

Интересная интерпретация, над которой придется поломать голову.

Ближайший показ 19 мая в 18:30. Цена билета - от 200 до 600 рублей. Рейтинг - 12+.

Репетиции балета "Вий". Дмитрий Лямзин.

В музей на экскурсию

14 мая Алтайский краеведческий музей приглашает на программу "Серебряный век Алтая. XVIII - XIX".

В экскурсии представлена эпоха, отражающая одну из ярких страниц истории Алтая – развитие горнозаводского производства. В основе – знакомство с раритетной историко-технической коллекцией АГКМ.

Экскурсия состоится 14 мая в 12:00 и будет интересна взрослым и детям от 12 лет.

Чтение. unsplash.com

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