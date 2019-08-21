Парад осенних премьер: какие спектакли барнаульские театры готовят к новому сезону

Подготовка к новому сезону в барнаульских театрах в самом разгаре. Altapress.ru узнал, какие премьеры ждать наступающей осенью.

Театр драмы

В сентябре театр драмы представит на сцене только один новый спектакль — «И разыгрались же кони в поле…» в постановке режиссера Максима Астафьева. Премьера состоится на фестивале «Здравствуйте, люди!» к 90-летию Шукшина.

В основе спектакля 13 рассказов Шукшина: «Сапожки», «Верую!», «Жена мужа в Париж провожала», «Случай в ресторане» и другие. По замыслу режиссера, спектакль будет состоять из двух частей — «городской» и «деревенской».

Театр обещает массовую постановку, с участием не только актеров, но и студентов АГИК. Для шукшинских героев сошьют почти 70 костюмов.

Молодежный театр

В Молодежном театре готовят сразу четыре новые постановки, две из них можно будет увидеть в сентябре и одну — в октябре.

Спектакль «Гуси-лебеди» предназначен для самой маленькой аудитории 0+. Режиссер Алексей Бурдыко ставит его по мотивам русских народных сказок. Это история про коварных гусей, которые украли мальчика Ваню, и сестре Маше пришлось его спасать, проходя невероятные приключения. Чтобы дети не заскучали, сказку разнообразят спецэффектами: подключат видеопроекцию, светодиодную подсветку, задействуют генератор дыма.

Еще одна премьера — спектакль «Наш городок» по пьесе американского драматурга Торнтона Уайлдера. Спектакль ставит питерский режиссер Алексей Серов. Сама пьеса задумана как спектакль в спектакле. Режиссер не отошел от идеи автора — действие будет разворачиваться во время репетиции «Нашего городка». Так к магии повседневной жизни присоединится магия театра.

Ранее altapress.ru писал, что на сцене Молодежного театра покажут два спектакля в постановке московских режиссеров, которые были отобраны на лаборатории по современной драматургии «#Всмысле». Это спектакли «Мой папа — Питер Пэн» (Керен Климовски, режиссер Бениамин Коц) и «Дар моей невинности» (Ирина Васьковская, Дарья Уткина, режиссер Галина Зальцман).

Музыкальный театр

В музыкальном театре к юбилейному 60-му сезону готовят мюзикл «Капитанская дочка». Художественной частью спектакля занимается Елена Турчанинова из Красноярска. Автор музыки — номинант премии «Золотая маска» 2019, композитор Евгений Загот. Либретто и арии написал поэт-песенник и драматург Карен Кавалерян, автор песен для российских и зарубежных певцов и участников «Евровидения».

Также в театре летом сделали ремонт и обещают удивить зрителей обновленным интерьером.

Театр кукол

На подмостках театра кукол «Сказка» в сентябре пройдут две премьеры: «Приключение Буратино» в постановке московского режиссера Валерия Баджи и «Недоросль» питерского режиссера Светланы Дорожко.

Любимая детская история про неугомонного деревянного мальчика, в груди которого забилось сердце, обещает не оставить равнодушными ни детей, ни взрослых. Художественное оформление спектакля создала питерский художник Ирина Хмарук, чьи работы уже известны по яркой сказке «Алиса в Стране чудес».

«Недоросль» поднимет вопросы обучения, воспитания и отношения отцов и детей, столь актуальные в информационный век. Спектаклем по пьесе Фонвизина театр хочет дать старт взрослым постановкам, которые будут активно ставить в новом сезоне.