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В Барнауле покажут три спектакля кемеровского театра

2019/08/15 14:32

В октябре в Барнаул с гастролями приедет Кемеровский областной театр кукол им. Аркадия Гайдара. На сцене театра кукол "Сказка" они покажут три спектакля, сообщается на сайте театра.

Обучение актеров театра кукол "Сказка"
Обучение актеров театра кукол "Сказка"

11 октября кемеровские кукольники представят историю о любви «Стойкий оловянный солдатик». 12 октября в жанре кукольный квартет пройдет спектакль «Крошка Енот». А 13 октября — лирический балаган «Летучий корабль».

Барнаульский театр кукол «Сказка» выступит в Кемерово с ответным визитом 2, 5 и 6 октября со спектаклями «Черная курица», «Денискины рассказы» и «Лягушка-путешественница».

Напомним, что в ноябре в театре кукол также пройдет масштабный всероссийский фестиваль «Зазеркалье».

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