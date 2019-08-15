В Барнауле покажут три спектакля кемеровского театра

В октябре в Барнаул с гастролями приедет Кемеровский областной театр кукол им. Аркадия Гайдара. На сцене театра кукол "Сказка" они покажут три спектакля, сообщается на сайте театра.

11 октября кемеровские кукольники представят историю о любви «Стойкий оловянный солдатик». 12 октября в жанре кукольный квартет пройдет спектакль «Крошка Енот». А 13 октября — лирический балаган «Летучий корабль».

Барнаульский театр кукол «Сказка» выступит в Кемерово с ответным визитом 2, 5 и 6 октября со спектаклями «Черная курица», «Денискины рассказы» и «Лягушка-путешественница».

Напомним, что в ноябре в театре кукол также пройдет масштабный всероссийский фестиваль «Зазеркалье».