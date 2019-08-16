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В Молодежном театре готовят трагикомедию по пьесе американского драматурга

2019/08/16 11:38

10 и 11 сентября в Молодежном театре Алтая состоится премьера традикомедии "Наш городок" по пьесе американского драматурга Торнтона Уайлдера. Спектакль ставит питерский режиссер Алексей Серов, сообщается на сайте театра.

Спектакль "Удивительное путешествие кролика Эдварда".
Спектакль "Удивительное путешествие кролика Эдварда".

«Наш городок» — самая знаменитая пьеса Тортона Уайлдера, написанная в 1938 году и награжденная Пулитцеровской премией.

История разворачивается в 1901—1913 годах в американском провинциальном городе. Сама пьеса задумана как спектакль спектакле. В первой же ремарке указано, что пьеса должна исполняться без занавеса и практически без декораций. Серию маленьких взаимосвязанных историй комментирует герой-Режиссёр, напоминая, что всё это «дела давно минувших дней и что все эти люди давным-давно уже умерли». Для 1938 года этот прием был новаторским.

Сам Тортон Уайлдер говорил о своем произведении, что «это простая пьеса, в которой присутствуют все сложные темы; и это сложнейшая пьеса, где я с любовью рассказываю о простейших вещах на свете».

Режиссер спектакля Алексей Серов отмечает: «Здесь практически нет традиционных развёрнутых сцен. Она одна — в середине спектакля между молодыми героями, когда они понимают, что созданы друг для друга. Всё время идут мозаичные осколочки повседневной жизни, в которой и заключена главная красота этого мира».

Трагикомедия рассчитана на зрителей старше 12 лет. Билеты уже в продаже.

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