В Молодежном театре готовят трагикомедию по пьесе американского драматурга

10 и 11 сентября в Молодежном театре Алтая состоится премьера традикомедии "Наш городок" по пьесе американского драматурга Торнтона Уайлдера. Спектакль ставит питерский режиссер Алексей Серов, сообщается на сайте театра.

«Наш городок» — самая знаменитая пьеса Тортона Уайлдера, написанная в 1938 году и награжденная Пулитцеровской премией.

История разворачивается в 1901—1913 годах в американском провинциальном городе. Сама пьеса задумана как спектакль спектакле. В первой же ремарке указано, что пьеса должна исполняться без занавеса и практически без декораций. Серию маленьких взаимосвязанных историй комментирует герой-Режиссёр, напоминая, что всё это «дела давно минувших дней и что все эти люди давным-давно уже умерли». Для 1938 года этот прием был новаторским.

Сам Тортон Уайлдер говорил о своем произведении, что «это простая пьеса, в которой присутствуют все сложные темы; и это сложнейшая пьеса, где я с любовью рассказываю о простейших вещах на свете».

Режиссер спектакля Алексей Серов отмечает: «Здесь практически нет традиционных развёрнутых сцен. Она одна — в середине спектакля между молодыми героями, когда они понимают, что созданы друг для друга. Всё время идут мозаичные осколочки повседневной жизни, в которой и заключена главная красота этого мира».

Трагикомедия рассчитана на зрителей старше 12 лет. Билеты уже в продаже.