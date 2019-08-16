В Барнаул приедет известный автор музыки к фильмам Тарковского и Михалкова

29 августа у театра драмы зрителям покажут симфоническую сюиту "Алтайский сказ. Полет над временем". Музыку к ней написал известный композитор Эдуард Артемьев. В этом году музыкант посетит Барнаул.

Сюита основана на «синтезе музыки, компьютерной графики и художественного слова», сообщается на сайте филармонии. 18 частей «Сказа» повествуют о главных вехах исторического пути Алтайского края, его природных богатствах. Музыку дополняет художественный видеоряд алтайских живописцев.

Сюиту будут исполнять симфонический оркестр, дополненный этническими инструментами и электронным звучанием, академический хор, солисты, чтецы.

После выступления в Барнауле оркестр краевой филармонии отправится в гастрольный тур. «Алтайский сказ» покажут в Кемерове, Ангарске, Иркутске, Улан-Удэ и Чите.

Что известно об Эдуарде Артемьеве

Эдуард Артемьев — советский и российский композитор, народный артист России. Широкой публике он больше всего известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского: «Солярис», «Сталкер», «Сибирский цирюльник», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви» и других.