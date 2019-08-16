Люди и боги. В репертуаре МТА появятся откровенные спектакли двух московских режиссеров

Два молодых режиссера в новом сезоне поставят на сцене Молодежного театра Алтая спектакли по эскизам творческой лаборатории «#Всмысле». Бениамин Коц в начале октября будет работать над постановкой «Мой папа — Питер Пэн» по пьесе Керен Климовски, а чуть позже пьесу Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной «Дар моей невинности» представит москвичка Галина Зальцман.

#Всмысле

Эскизы спектаклей режиссеры делали в МТА в июне на творческой лаборатории «Новая режиссура и современная драматургия для молодежи». В них были заняты почти все актеры театра, а также многочисленные студенты актерского курса при МТА. Масштабный эксперимент закрывал театральный сезон. Шесть студентов режиссерской магистратуры Центра имени Всеволода Мейерхольда и Школы-студии МХАТ представили эскизы по пьесам современных драматургов.

Эскизы лаборатории #Всмысле в Молодежном театре Алтае. МТА.

Изначально предполагалось, что МТА выберет один эскиз для постановки полноценного спектакля, но лаборатория получилась настолько успешной, что в итоге решили отобрать два.

Папа-дурачок

Работа Бениамина Коца «Мой папа — Питер Пэн» стала абсолютным лидером голосования. Ее высоко оценили и эксперты, и зрители.

Отец-актер рассказывает сыну, что на самом деле он и есть Питер Пэн из их любимой детской сказки, вечный мальчишка. Он умеет летать с помощью волшебной пыльцы, знает снадобье от трусости и вообще живет на полную катушку и веселится.

Эскизы лаборатории #Всмысле в Молодежном театре Алтае. МТА.

«Все летает, малыш. При желании все летает, в этом красота нашего мира», — говорит папа. Этим волшебством он оправдывает свое неблаговидное поведение — и то, что не ночует дома, и то, что вовремя не приходит за ребенком в школу, и кучу других проступков, существенно осложняющих жизнь семьи.

Игра в вымысел и правду, сказку и реальность заходит слишком далеко. Мальчику предстоит решить, верить ли в то, что кажется невероятным, или признать, что его отец — всего лишь рядовой неудачник.

Эта история — типичный семейный конфликт между женой, желающей элементарных «мещанских» благ в виде дивана без дыр и клубники для сына (этакой повзрослевшей Вэнди), и мужем — восторженным и простоватым дурачком, живущим в мире иллюзий, любящим близких, но абсолютно ненадежным в быту. В таком противостоянии ребенок вынужден занять чью-то сторону, но это так непросто.

Настя и бог

Эскиз спектакля «Дар моей невинности» сделала режиссер Галина Зальц­ман и также получила массу восторженных отзывов.

Пьеса Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной — о первой любви. История встречи главной героини Насти и Чувака, который «на вид» старше всех, разворачивается в декорациях вечеринки, где подростки только-только почувствовали свою «взрослость» и пробуют на вкус все пороки. «Воу-воу-воу, я рада всех видеть на вечеринке „Люди и боги“! Вы все сегодня — факин бьютифул и секси!» — кричит в качестве привета подружка Насти Юля.

Эскизы лаборатории #Всмысле в Молодежном театре Алтае. МТА.

Чувак — бог, ему уже 500 лет, он ждал и искал именно ее, дикую девчонку, свою единственную. Первая любовь, над которой взрослые часто смеются (мол, все это пустяки), становится настоящей проблемой. Ведь подростки так склонны к преувеличениям.

Пьеса запредельно откровенна и искренна. Речь идет не только о массе сленговых словечек и отсылок, но и о редкой возможности увидеть мир современных подростков их собственными глазами.

Сейчас идет согласование рабочего графика Молодежного театра Алтая и Галины Зальцман. Когда она вернется в Барнаул и начнет превращать эскиз в полноценный спектакль, станет известно позже.