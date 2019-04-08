Кто должен ремонтировать детские площадки?

В комитете по благоустройству, по дорожному хозяйству, транспорту и связи Барнаула рассказали:
В соответствии со статьей 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества. Содержание и ремонт детских игровых конструкций на придомовой территории в зависимости от способа управления многоквартирным домом могут выполнять:
- организации, осуществляющие управление домом (УК, ТСЖ, ЖСК);
- собственники самостоятельно или с привлечением сторонней организации (при непосредственном способе управления).
В случае возникновения необходимости замены детских игровых конструкций собственники квартир должны принять на общем собрании соответствующее решение с определением объемов работ и источников финансирования и предоставить протокол общего собрания в управляющую компанию для исполнения или заключить договор с организацией, оказывающей такие услуги.
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