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Жизнь

Кто должен ремонтировать детские площадки?

В редакцию altapress.ru написала читательница Татьяна с вопросом: «Куда обращаться по вопросу детских площадок, непригодных для эксплуатации? Кто должен ремонтировать и заменять качели и прочие элементы?»

Первый снег. Детская площадка.
Первый снег. Детская площадка.
Анна Зайкова.

В комитете по благоустройству, по дорожному хозяйству, транспорту и связи Барнаула рассказали:

В соответствии со статьей 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества. Содержание и ремонт детских игровых конструкций на придомовой территории в зависимости от способа управления многоквартирным домом могут выполнять:

  • организации, осуществляющие управление домом (УК, ТСЖ, ЖСК);
  • собственники самостоятельно или с привлечением сторонней организации (при непосредственном способе управления).

В случае возникновения необходимости замены детских игровых конструкций собственники квартир должны принять на общем собрании соответствующее решение с определением объемов работ и источников финансирования и предоставить протокол общего собрания в управляющую компанию для исполнения или заключить договор с организацией, оказывающей такие услуги.

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