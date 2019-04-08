Кто должен ремонтировать детские площадки?

В соответствии со статьей 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества. Содержание и ремонт детских игровых конструкций на придомовой территории в зависимости от способа управления многоквартирным домом могут выполнять:

организации , осуществляющие управление домом ( УК , ТСЖ , ЖСК);

осуществляющие управление домом УК ТСЖ ЖСК); собственники самостоятельно или с привлечением сторонней организации ( при непосредственном способе управления).

В случае возникновения необходимости замены детских игровых конструкций собственники квартир должны принять на общем собрании соответствующее решение с определением объемов работ и источников финансирования и предоставить протокол общего собрания в управляющую компанию для исполнения или заключить договор с организацией, оказывающей такие услуги.