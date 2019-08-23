Кто и чем будет удивлять на фестивале «Дни Алтайского сыра»

В фестивале, который состоится в Барнауле 24 августа на нулевом километре, примут участие 20 производителей сыра из Алтайского края. Сырзаводы с историей — Куяганский маслосырзавод, АКХ «Ануйское», Барнаульский молочный комбинат, Рубцовский молочный завод, заводы группы компаний «Столица молока», Салаирский маслосырзавод, компании «Плавыч», «Рикон» и генеральный партнер праздника — компания Киприно, представят любимую многими традиционную продукцию и новинки. Впервые примут участие в фестивале молодые компании — Саламис, Новоалтайский маслосырзавод, Логовская сыроварня. Новый для себя вид продукции — плавленые и рассольные сыры презентует компания «Алтайская буренка», их производство предприятие запустило в конце 2018 года. Молочные продукты для детей представит Модест. Мягкие и рассольные сыры представит сыроварня «Бахетле». Вместе с этими предприятиями свои сыры, в том числе и эксклюзивные, представят фермеры края. В их числе будет и Джастас Уолкер, известный как «Веселый молочник».

Всего на праздник привезут около 100 сортов сыра. Только компания «Киприно» привезет 30 сортов, изготовленных на заводах, входящих в состав холдинга. Из этого сыра лучшие повара сделают гигантский двухметровый бутерброд «По-кипрински» и угостят им гостей. Многим удастся попробовать и фондю — «Киприно» вместе с ресторацией «Горная аптека» приготовят почти 40 литров этого сырного лакомства.

Кстати, на площадке генерального партнера фестиваля будет традиционно много конкурсов и игр, по итогам которых можно будет получить купоны на дегустацию в «Сырную ассамблею», а еще мастер-классы по приготовлению блюд из сыра и любимое зрителями «катание сырных голов».

Сыроварня «Бахетле» в своем шатре преподаст мастер-класс и приготовит сыр Моцарелла и Чечил.

«Зимаречье» и «Саламис» представят сыры для жарки. Их можно будет попробовать на площадках компаний.

Новоалтайский маслосырзавод- новый завод на карте края, известный как Покровская сыроварня — представит весь ассортимент своих сыров, включая «Золото Алтая», который уже успел полюбиться покупателям.

Конечно же, своей продукцией порадуют завод плавленых сыров «Плавыч», «Молочная сказка» и «Столица молока».

Особое внимание на фестивале «Дни Алтайского сыра» уделят малышам. Для них будет работать комната матери и ребенка. А компания «Модест» представит новый продукт — творожок детский с яблочным пюре для питания детей раннего возраста старше 6-ти месяцев! Ребятишкам постарше тоже будет интересно — они будут писать сырную сказку и играть в веселые игры.

Еще на празднике будут бесплатно угощать сырными шариками. Здесь же можно будет отведать шашлык с сыром.

А гурманы, которые захотят еще больше узнать о сыре, о его сочетании с другими продуктами, попробовать необычные блюда из сыра, пообщаться со знаменитыми шеф-поварами, могут прийти на гала-ужин, который состоится в ресторане «Lexx» в 19.00.

На фестивале «Дни Алтайского сыра» будет сырно и вкусно! Ведь наш сыр — один из лучших в мире. Считается, что только три региона на планете способны породить основу для лучших сортов сыров — Швейцария, Кавказ и Алтайский край. Не упустите возможность познакомиться с разнообразием продукта, который смело можно назвать достоянием России!

Организаторы фестиваля — управление Алтайского края пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, Союз сыроделов Алтайского края, продюсерский центр «Квадрат», при поддержке администрации города Барнаула.