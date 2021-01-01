Кто из сибирских регионов больше всего заразился коронавирусом в декабре. Полная статистика

В декабре новой коронавирусной инфекцией заразились 57 810 сибиряков, что на 27% больше, чем в ноябре, сообщает федеральный информационный центр.

Алтайский край в рейтинге наименьшего прироста новых случаев COVID-19 занимает пятую строчку. В декабре в регионе было зафиксировано 6 783 случая заболевания, а общее число заболевших с начала года почти достигло 33 тыс. человек.

Если ранее край входил в первую тройку по приросту заболеваемости, то теперь его статистика выглядит гораздо лучше.

Самые высокие показатели прироста COVID-19 в декабре среди регионов Сибири зафиксирован в Хакасии — 46% (5 489 случаев), Омской области — 33% (7 548 случаев) и Томской области — 32% (5 975 случаев) областях.

Статистика распространения коронавирусной инфекции за декабрь. Сибирский федеральный округ Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Минимальный прирост числа выявленных случаев в СФО в Республике Тыва — 19% (2 351 случай).

Общее число заболевших сибиряков с начала наблюдений за инфекцией на 31 декабря составляет 274 239 человек с подтвержденным диагнозом.

В целом по России месячный прирост выше, чем в большинстве регионов Сибири. Самые низкие показатели по РФ в Ханты-Мансийском автономном округе — 20% (6 952 случая), Республике Марий Эл — 21% (1 609 случаев) и Ненецком автономном округе — 21% (135 случаев). Наивысшие показатели в стране демонстрирует Чеченская Республика — 98% (4 294 случая).