Кто кого: Шнуров и Собчак обменялись оскорбительными стихами в Instagram

Телеведущая Ксения Собчак и музыкант Сергей Шнуров на страницах в Instagram «проехались» по репутации друг друга нецензурными стихами. Поводом для оскорбительной дискуссии стало высказывание Шнурова о том, что в их прошлом «баттле» за Собчак стихи писал Богомолов.

«Говорю тебе, как поэт и баба», — с таких слов Собчак начала обращение к оппоненту.

Она заявила Шнурову, что в прошлый раз «раскатала» его. Слова о том, что ее стихи якобы писал Богомолов, экс-кандидат в президенты назвала «байдой» и предположила, что песни музыканту писала его бывшая жена Матильда.

Сергей Шнуров. instagram.com/shnurovs

В ответном опусе Шнуров высказался об искренности Ксении Собчак («честная, спросите у Максима») и заявил, что у нее неизлечимая болезнь — «быть затычкой в каждой жопе».

Ранее Ксения Собчак в своем Instagram обвинила россиян в безответственном отношении к репутации, а на следующий день потребовала прекратить попрекать ее работой на телепроекте «Дом-2».