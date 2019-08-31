Кто пересадил барнаульских бабушек на сегвеи?

Аномальное явление было замечено в центре Барнаула. Очевидцы утверждали, что они собственными глазами видели бабушек, рассекающих по городу на сегвеях. «Откуда техника?», — спрашивали удивленные прохожие. «Москвичи подогнали», — отвечали модные старушки.

Но ничего аномального, все в порядке, это телеканал ТНТ таким необычным образом решил отрекламировать один из самых ожидаемых стартов этой осени —новый комедийный сериал «Жуки», где главные герои — продвинутые программисты из Москвы — попадают в обычную русскую деревню и пытаются наладить жизнь в абсолютно непривычных для себя условиях. Поначалу, они, как и бабушки на сегвеях, чувствовали себя неуверенно, но потом освоились.

По сюжету нового сериала — три продвинутых москвича — Никита, Дэн и Артемий — разработали уникальное приложение TWIN, способное подбирать для пользователя идеальную пару. Приложением заинтересовался серьезный инвестор, готовый вложить миллионы в многообещающий проект. Чтобы довести детище до ума ребятам нужно всего несколько дней. Но если крупный инвестор готов подождать, то вот российская армия — нет.

Чтобы не сорвать сделку всей жизни, парни придумывают план: они устраиваются на альтернативную службу в глухой деревне Жуки Саратовской области, быстренько допиливают приложение, подписывают контракт, получают деньги и откупаются от армии. Все гениальное — просто! Но что-то пошло не так…

Личные вещи и компьютеры сгорели при пожаре, а вместе с ними растаяла надежда на осуществление задуманного. Ведь старенький компьютер здесь можно достать только позируя обнаженным, а поймать интернет получится исключительно с божьей помощью. На что готовы пойти заезжие москвичи, чтобы в непривычных для себя условиях простой русской деревни заработать на возвращение домой?

Узнаем уже 2 сентября в 20:00, когда на ТНТ состоится премьера нового комедийного сериала «Жуки»