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28 мая
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Жизнь

Блондинка, модель, первокурсница: что публикует в Instagram «Мисс Барнаул-2019»

В краевой столице подвели итоги конкурса «Мисс Барнаул — 2019». 12 участниц боролись не только за титул самой красивой девушки года, но и за путевку в Турцию на конкурс Queen Eurasia. Победила студентка первого курса факультета психологии и педагогики Алтайского госуниверситета, модель Наталья Рязанова. Девушка ведет свой аккаунт в Instagram, где публикует как профессиональные, так и «будничные» снимки.

Наталья Рязанова.
Наталья Рязанова.
vk.com/natali_____li
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