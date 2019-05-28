Блондинка, модель, первокурсница: что публикует в Instagram «Мисс Барнаул-2019»

В краевой столице подвели итоги конкурса «Мисс Барнаул — 2019». 12 участниц боролись не только за титул самой красивой девушки года, но и за путевку в Турцию на конкурс Queen Eurasia. Победила студентка первого курса факультета психологии и педагогики Алтайского госуниверситета, модель Наталья Рязанова. Девушка ведет свой аккаунт в Instagram, где публикует как профессиональные, так и «будничные» снимки.