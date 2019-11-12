Кто понесет наказание за отсутствие света в Нур-Султане?

Также казахстанские новости сообщают о том, что место аварии посетил аким столицы - Алтай Кульгинов. Он также поручил уполномоченным структурам разобраться в случившемся и предоставить в течение ближайшего времени отчет. Виновные должны быть установлены и наказаны. Но основная задача - исключить подобную ситуацию в будущем, так как полное обесточивание линий привело к остановке работы многих компаний. Это стало причиной неудобства местных жителей. В условиях повсеместной компьютеризации обесточивание линий электропередач приводит к убыткам, потере важной информации.
Утром 11 ноября стало известно, что ведутся активные работы по восстановлению работоспособности линий, по восстановлению питания на отключенных объектах. К сети сначала были подключены многоквартирные комплексы. Затем службы приступили к восстановлению энергоснабжения на важных административных объектах:
- Сенат Парламента;
- Дом министерств;
- Верховный суд;
- Дом Правительства.
Также ведутся работы по восстановлению кабельных линий. Для выполнения работы привлечено несколько аварийных бригад и 6 единиц специализированной техники. В целях безопасности, чтобы исключить поражение током, объекты были отключены от электросети. Устранением последствий аварий занимаются только бригады со специальным допуском.
Президент потребовал не только устранить неисправности в короткие сроки, но и принять все меры, чтобы исключить подобное явление в будущем. Ответственность за тщательность расследования возложена на акима Нур-Султана и правительство страны.