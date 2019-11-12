Кто понесет наказание за отсутствие света в Нур-Султане?

10 ноября 70% районов Нур-Султана остались без электроэнергии. Причиной стала авария на подстанции «Левобережная». Без света остались как жилые дома, коммерчески объекты, так и здания администрации — Дом правительства, Верховный суд, Сенат. Многие жилые комплексы, оборудованные современной электротехникой, перестали полноценно функционировать. Это доставило много неудобств. В ситуацию вмешался глава государства. Он поручил создать специальную комиссию во главе с вице-премьером Романом Скляром. Цель комиссии — проведение детального расследования происшествия. В ходе расследования должны быть установлены виноватые. При необходимости материалы по собранному делу будут переданы на дальнейшее рассмотрение в правоохранительные органы.

Также казахстанские новости сообщают о том, что место аварии посетил аким столицы - Алтай Кульгинов. Он также поручил уполномоченным структурам разобраться в случившемся и предоставить в течение ближайшего времени отчет. Виновные должны быть установлены и наказаны. Но основная задача - исключить подобную ситуацию в будущем, так как полное обесточивание линий привело к остановке работы многих компаний. Это стало причиной неудобства местных жителей. В условиях повсеместной компьютеризации обесточивание линий электропередач приводит к убыткам, потере важной информации.

Утром 11 ноября стало известно, что ведутся активные работы по восстановлению работоспособности линий, по восстановлению питания на отключенных объектах. К сети сначала были подключены многоквартирные комплексы. Затем службы приступили к восстановлению энергоснабжения на важных административных объектах:

Сенат Парламента;

Дом министерств;

Верховный суд;

Дом Правительства.

Также ведутся работы по восстановлению кабельных линий. Для выполнения работы привлечено несколько аварийных бригад и 6 единиц специализированной техники. В целях безопасности, чтобы исключить поражение током, объекты были отключены от электросети. Устранением последствий аварий занимаются только бригады со специальным допуском.

Президент потребовал не только устранить неисправности в короткие сроки, но и принять все меры, чтобы исключить подобное явление в будущем. Ответственность за тщательность расследования возложена на акима Нур-Султана и правительство страны.