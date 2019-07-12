Кто такая Belle Delphine и почему фанаты готовы покупать воду, в которой она моется

Belle Delphine — 19-летняя британская блогер, модель и косплеер. Она публикует эротические фотографии с закатанными глазами в Instagram, завела аккаунт на PornHub и продает фанатам воду, в которой мылась. Главное, что нужно знать о Belle Delphine — в нашем материале.

Настоящее имя Belle Delphine — Мэри-Белль Киршнер, пишет Lenta.ru. Девушка публикует в соцсетях эротические фотографии в париках, с эльфийскими ушами, в костюмах персонажей компьютерных игр.

Многие фото и видео сделаны с «ахегао» — выражением лица с закатанными глазами, с которым рисуют героинь аниме во время половых актов.

Недавно Belle Delphine стала героиней новостей: она начала продавать в баночках воду, в которой мылась в ванной. Одна баночка стоит около 30 долларов, пишет gameguru.ru.

Belle Delphine известна и своими шутками над фанатами. Она пообещала подписчикам создать аккаунт на PornHub, если ее пост в Instagram наберет 1 млн лайков. Когда необходимое число оценок набралось, девушка завела профиль, но не опубликовала никакого «взрослого» контента.

В ее аккаунте — ролики с провокационными заголовками. Например, «PEWDIEPIE полностью проникает в Belle Delphine». На этом видео девушка ест фотографию блогера и подмигивает на камеру.

Кроме того, у Belle Delphine есть платный профиль с интимными фотографиями. Неизвестные интернет-пользователи собрали большой архив из этих снимков и выложили в сеть. Запрос «Belle Delphine слив» в Google является сверхпопулярным.