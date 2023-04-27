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Откуда родом Блиновская?

Елена Блиновская родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино Кировской области. Родители работали бухгалетром и водителем. Спустя год в семье появился сын Александр. С маленькими детьми семья переехала в Ярославль, сообщает 76.RU.

Блиновская указывает в социальных сетях, что училась в ярославских школах № 59 и 96. Затем окончила магистратуру Ярославского госуниверситета им. Демидова по специальности «бухучет».

После университета она устроилась на работу в рекламное агентство. В 2007 году Елена вышла замуж за начинающего предпринимателя Алексея Блиновского. Он помог ей открыть свадебный салон. Однако бизнес ей наскучил, она его продала и ушла с головой в материнство.