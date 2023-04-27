Елена Блиновская родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино Кировской области. Родители работали бухгалетром и водителем. Спустя год в семье появился сын Александр. С маленькими детьми семья переехала в Ярославль, сообщает 76.RU.
Блиновская указывает в социальных сетях, что училась в ярославских школах № 59 и 96. Затем окончила магистратуру Ярославского госуниверситета им. Демидова по специальности «бухучет».
После университета она устроилась на работу в рекламное агентство. В 2007 году Елена вышла замуж за начинающего предпринимателя Алексея Блиновского. Он помог ей открыть свадебный салон. Однако бизнес ей наскучил, она его продала и ушла с головой в материнство.
В декрете Блиновская увлеклась саморазвитием и личностным ростом. StarHit указывает, что она училась у мировых экспертов и лайф-коучей, таких как Энтони Роббинс, Джон Кехо, Джон Грей. А также прошла программу профпереподготовки в МГУ по направлению «Практическая психология личности в сфере межличностного общения и бизнеса».
С 2015 года Блиновская устраивала шуточные «марафоны желаний» среди подруг. Вскоре она заметила, что это востребовано, и решила выйти на новый уровень. Первые марафоны появились в соцсетях и быстро начали набирать популярность. Проект стал массовым в 2016 году.
В 2018 году словосочетание «марафон желаний» Блиновская зарегистрировала как товарный знак.
«Марафон Желаний Елены Блиновской про то, как обрести гармонию с собой и найти путь к жизни мечты», — так гласит слоган в группе в социальных сетях Блиновской.
Марафон длится месяц. В течение этого времени участники выполняют задания, которые касаются их самых сокровенных желаний. Например, нельзя загадывать желание с частицей «не», чтобы потом вселенная не обратила их против человека.
Подразумевается, что после марафона человек набирается сил, которые помогут справиться с проблемами и изменить жизнь к лучшему.
Цены на курсы Блиновской начинаются с 4,5 тыс. рублей. Курс «Стань и получишь» за 6 тыс. рублей, «Финансовый марафон» за 5 тыс. рублей, «Предназначение» за 7 тыс. рублей и «Про отношения» — 10 тыс. рублей.
Популярность Блиновской, как волшебницы, исполняющей все мечты, росла с огромной скоростью.
В 2020 году в России вышел фильм «Марафон желаний», в котором снялась и сама Елена. По данным сервиса «Кинопоиск», кассовые сборы в России составили 3,696 млн долларов — это примерно 284,4 млн рублей.
Блиновскую также приглашали на шоу «Пусть говорят», где ее обвинили в инфоцыганстве, а ее деятельность назвали «отрыжкой 90-х».
По данным журнала MAXIM, оборот ее марафонов составляет 2 млрд рублей в год. У блогера даже появились последователи. Среди них известные Дима Билан, Ксения Бородина, Виктория Лопырева, Рита Дакота.
В 2021 году блогер заставила всех говорить о себе по-новому. Она с размахом отметила свой День рождения на Алтае. Елена потратила на него 119 млн рублей. На празднике ее развлекал Филипп Киркоров, а поздравить приехали Иван Ургант, Ксения Собчак и Ксения Бородина.
Собчак решила провести время с пользой и взяла у Блиновской интервью, которое взорвало интернет.
26 апреля 2023 года Елена выступала на бизнес форуме amocrm и рассказывала о построении личного бренда. По данным Telegram-канала Baza, через несколько часов после выступления ее задержали, когда она пыталась пересечь границу.
Возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что блогер в 2019—2021 годах не заплатила налогов на 918 млн рублей. Она легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций, сообщают РИА Новости.
Блиновская не перешла на общую систему уплаты НДС и НДФЛ, направляя доходы на счета 18 подконтрольных и взаимозависимых организаций и трех ИП.