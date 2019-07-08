Кто такая мать-героиня и есть ли они в Алтайском крае

8 июля 1944 года в Советском Союзе ввели почетное звание «Мать-героиня». За время существования ордена наградили порядка 750 тыс. женщин. За что давали это звание, и нужно ли вводить его снова — разбирался altapress.ru.

Заслуженным матерям

Понятие и звание «Мать-героиня» ввели Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года, пишут РИА Новости. Таковыми считались женщины, которые родили и воспитали десять детей. Им присваивали высшую степень отличия — звание «Мать-героиня».

Награждали, как только десятому ребенку исполнялся год. Разумеется, при условии, что остальные девять детей живы. Хотя были нюансы. При присвоении звания учитывались также дети усыновленные и погибшие при защите СССР.

Увидеть полностью Или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо при выполнении долга гражданина СССР по спасению человеческой жизни, по охране социалистической собственности и социалистического правопорядка, а также умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.

Орден «Мать-героиня»

Всем, кто получал почетное звание, вручали орден «Мать-героиня» и Грамоту Президиума Верховного Совета СССР.

Знак представлял собой золотую выпуклую пятиконечную звезду на фоне серебряных лучей. Награду носили на левой стороне груди, выше всех других орденов и медалей (если такие имелись).

Первая заслуженная мать СССР

Впервые это звание присвоили 27 октября 1944 года. В тот день орден «Мать-героиня» получили 14 женщин. Первой оказалась жительница Подмосковья Анна Алексахина, мать 12-ти детей. Восемь из них сражались с врагом: четверо погибли, двое скончались от ранений уже после войны. Орден Алексахиной хранится в московском Историческом музее.

С 1944 по 1991 годы такие звания получили более 750 тыс. женщин. Затем награждения прекратились.

Мама с ребенком. СС0

Попытка вернуть звание

В феврале 2013 года в Госдуму внесли законопроект о звании «Мать-героиня Российской Федерации». Женщин предложили награждать за пятерых детей. Сюда же относятся усыновленные дети.

Росстат подсчитал, что чаще всего россиянки ограничиваются одним ребенком — в 2017 году их было 36,8%. При этом почти 30% опрошенных заявили, что детей не имеют совсем. Только у 7% гражданок РФ трое и более детей.

Воспитала 13 детей — иди работай

В настоящее время «матери-героини» никаких орденов и привилегий не имеют.

К примеру, жительница Алтайского края Ольга Регеда родила и продолжает воспитывать 13 детей, пишет «Банкфакс». Она пытается добиться выхода на пенсию: женщина уверена, что заслужила отдых. Но представители власти считают по-другому: многодетной матери из Угловского района необходимо наработать стаж.

Накануне 50-летия женщина обратилась в Пенсионный фонд с просьбой отправиться на отдых досрочно. Но ей отказали. Дело в том, что всю свою жизнь она посвятила воспитанию 13 детей. Диплома и стажа работы у нее нет. В фонде ей сообщили о необходимости иметь 15-летний трудовой стаж. Несмотря на то, что фактически ей ответили в рамках закона, многодетная мать осталась незащищенной в трудной ситуации.