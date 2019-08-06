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6 августа 26°C

Кто такая Валентина Сампайо — первая модель-трансгендер, ставшая «ангелом» Victoria's Secret

Валентина Сампайо, 22-летняя уроженка Бразилии, стала первой трансгендерной моделью, которая подписала контракт с известным бредом нижнего белья Victoria’s Secret. Главное о новой звезде индустрии — в материале altapress.ru.

Валентина Сампайо
Валентина Сампайо
www.instagram.com/valentts/

Валентина Сампайо известна в модной индустрии давно. В 2017 году модель появилась на обложке французского журнала Vogue, пишет cosmo.ru. После этого девушка также снялась для Vogue Brazil и Vogue Germany, уточняет vogue.ua.

По словам Валентины Сампайо, впервые она почувствовала желание стать девочкой в 8 лет, а в 10 уже просила называть себя Валентиной.

«Я всегда чувствовала себя девочкой, представляя свой мир очень воздушным, наполненным цветами и розовым цветом», — рассказала модель мексиканскому Elle.

Сейчас в портфолио Валентины Сампайо — сотрудничество с H&M, съемки для J’Adore Dior, Opening Ceremony и L’Oreal.

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