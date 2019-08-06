Валентина Сампайо, 22-летняя уроженка Бразилии, стала первой трансгендерной моделью, которая подписала контракт с известным бредом нижнего белья Victoria’s Secret. Главное о новой звезде индустрии — в материале altapress.ru.

Валентина Сампайо известна в модной индустрии давно. В 2017 году модель появилась на обложке французского журнала Vogue, пишет cosmo.ru. После этого девушка также снялась для Vogue Brazil и Vogue Germany, уточняет vogue.ua.

По словам Валентины Сампайо, впервые она почувствовала желание стать девочкой в 8 лет, а в 10 уже просила называть себя Валентиной.

«Я всегда чувствовала себя девочкой, представляя свой мир очень воздушным, наполненным цветами и розовым цветом», — рассказала модель мексиканскому Elle.

Сейчас в портфолио Валентины Сампайо — сотрудничество с H&M, съемки для J’Adore Dior, Opening Ceremony и L’Oreal.