Кто такая Юлия Чиркова Jia Lissa и за что актриса фильмов для взрослых получила «Оскар»

Юлия Чиркова, известная под псевдонимом Jia Lissa — российская порноактриса. Ей 23 года, и она стала обладательницей высшей награды в мире за съемки в откровенном фильме — AVN Awards. Неофициально эту премию называют «Порно-Оскаром».

Юлию Чиркову Jia Lissa номинировали на премию в трех категориях: «Лучшая групповая сцена секса в иностранном фильме», «Лучшая лесбийская сцена секса в иностранном фильме» и «Лучшая новая иностранная актриса». В итоге россиянка получила статуэтку за эпизод группового секса, пишет cosmo.ru.

Чиркова родилась в Ижевске. Она весит 50 кг при росте 165 см. Девушка начала сниматься в фильмах для взрослых в 2017 году, сообщает aboutan.ru. Сначала это были фильмы без участия других актеров, затем актриса началась сниматься в кино для взрослых не одна.

Согласно данным сайта IAFD, в 2019 году Юлия Чиркова Jia Lissa снялась в более чем 30 фильмах.