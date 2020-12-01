Кто такие пимокаты и откуда они взялись на Алтае

Во второй половине XIX века на Алтае появилось пимокатное дело. Проще говоря, у нас стали делать валяную обувь — пимы. Об этом теплом и очень нужном в Сибири ремесле — материал altapress.ru.

Как на Алтае начали делать пимы?

На Алтае пимами называли валенки. Их валяли из шерсти, или «катали», отсюда и такое название.

Пимокатное дело пришло на Алтай в 60-е годы XIX века. Главную роль в этом сыграли крестьяне-переселенцы. Они принесли с собой необходимые умения и навыки и распространили свой промысел в разных регионах Алтая.

Историки пишут о том, что пимокаты работали как в степных, так и лесных районах Алтая. Один из главных центров пимокатного промысла — Тогульский район.

Как «катали» пимы?

Сезон катания начинался осенью и продолжался до начала посевных работ, так как шерсть осенней стрижки хорошо скатывается.

Пимокаты. les. media

Шерсть, снятая с овцы, делилась по своему качеству и назначению. Овец стригли два раза в год — весной и осенью. Весенняя шерсть шла на варежки, носки. Осеннюю же использовали для изготовления пимов.

На протяжении XX века процесс изготовления пимов постепенно менялся. Но при этом всегда включал ручной труд.

Чтобы скатать пимы, шерсть тщательно подготавливали. Перед началом работы шерсть сортировали, освобождали от сора, мыли, сушили, чесали, пушили на «теребахе» (машина для чесания шерсти). Затем выкладывали полотно для будущего валенка.

Шерсть делили на две равные части и закладывали в заготовку, придавая изделию форму огромного чулка, доводили до нужного размера, относили в баню и опускали в котел с горячей водой. Потом выкладывали шерстяную заготовку на рабочий стол и насаживали на колодку, которая состояла из трех клиньев: первый вставляли к пятке, второй к носку, а третий — в середину валенка, а затем сушили в русской печи.

Анна Карпова

Источник: Щетинина Я. С. Валенки как основной вид зимней обуви в сибирской деревне конца XIX-XX века // Народный костюм в Сибири.