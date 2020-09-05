Кто такой Адриан Топоров, почему он учил крестьян читать классиков и как оказался на Алтае

5 сентября 1891-го в бедной крестьянской семье родился Адриан Топоров — советский писатель, публицист и просветитель, живший под девизом «Идите туда, где гуще тьма». В его честь в Барнауле назвали Алтайский институт развития образования. Кто такой Адриан Топоров и что нужно о нем знать — в материале altapress.ru.

Приехал на Алтай издалека

Адриан Топоров родился в Белгородской области. Окончил там школу, поработал учителем в церковноприходских школах, а потом перебрался в Барнаул, где проработал три года.

Но его не оставляла мысль: «Идите туда, где гуще тьма». И молодой учитель отправился в одно из самых глухих алтайских сел — Верх-Жилино Косихинской волости.

Работал в сарае с протекающей крышей

Первые воспоминания Адриана Топорова о работе в Косихинской волости были нерадостные:

«Довольно быстро стало мне ясно, что „неоплатный долг“, который мечтал я им вернуть, они не особо хотели и принимать. Не было ничего вроде „ах, приехал, родимый, наконец-то!“. Была худая школенка, было нищенское жалование, были равнодушие, подозрительность, хмурое молчание баб и мужиков».

Топорова не сломало то, что учить людей пришлось в сарае с протекающей крышей. Он работал не только с детьми, но и со взрослыми. И не только учил: устраивал литературные вечера, ставил любительские спектакли, выступал с публичными лекциями, учил играть на скрипке. Даже добился разрешения и открыл в селе воскресную школу для женщин.

Алтайские крестьяне на сельхозработах. Начало XX века. Источник: altairegion22.ru/

Построил коммуну

В 1920 году он создал на Алтае крестьянскую коммуну «Майское утро». В течение почти двадцати лет целенаправленно обучал грамоте не только детей, но и взрослых. Каждый вечер члены коммуны проводили «громкие читки» произведений Блока, Пушкина, Шекспира. Причем крестьяне не просто читали классику, но и обсуждали ее.

Написал знаменитую на весь мир книгу

В 1930-м Адриан Топоров издал книгу «Крестьяне о писателях». Уникальный труд прославил автора во многих странах мира. Книгу много раз переиздавали.

«Дурная пьеса — что квас с картошкой, а эта — котлетка на голодный зуб», — в книге «Крестьяне о писателях» много метких высказываний.

Попал в ссылку

В начале 1930-х годов просветитель подвергся репрессиям и не избежал ссылки. Но и там он занимался просвещением и учил людей.

Сегодня Адриана Топорова называют одним из выдающихся писателей-просветителей. О нем пишут книги, снимают фильмы.

Анна Карпова