Кто такой Лука Затравкин и за какой неловкий инцидент в самолете его травят в Сети

Лука Затравкин в 28 лет весит 231 кг, пишет «Взгляд».
«Столько негатива я никогда в свой адрес не слышал и я поражен, что люди могут так ненавидеть. Им не важно — сколько ты сделал как музыкант, дал благотворительных концертов, все говорят только о том, какой ты жирный и урод», — цитирует Затравкина Газета.ru со ссылкой на НСН.
Ранее в интернете появилось видео, на котором Лука Затравкин застрял в унитазе самолета и не может самостоятельно встать. Пианисту потребовалась помощь посторонних, чтобы выбраться из туалетной кабинки, сообщает Lenta.ru.
Теперь у знаменитого пианиста, по его словам, появился страх перед перелетами. Он не знает, как отреагируют на него другие пассажиры.
Затравкин отметил, что его отец Никас Сафронов, который рисовал картины в течение 25 лет, не имел такой славы в СМИ, какую обрел он, застряв в туалете.