Кто такой Лука Затравкин и за какой неловкий инцидент в самолете его травят в Сети

Пианист Лука Затравкин, сын известного художника Сафронова, заявил, что на него обрушилась волна негатива после инцидента в самолете. Из-за лишнего веса он застрял в унитазе и не смог самостоятельно выбраться. Один из пассажиров заснял происшествие на камеру.

Лука Затравкин в 28 лет весит 231 кг, пишет «Взгляд».

«Столько негатива я никогда в свой адрес не слышал и я поражен, что люди могут так ненавидеть. Им не важно — сколько ты сделал как музыкант, дал благотворительных концертов, все говорят только о том, какой ты жирный и урод», — цитирует Затравкина Газета.ru со ссылкой на НСН.

Ранее в интернете появилось видео, на котором Лука Затравкин застрял в унитазе самолета и не может самостоятельно встать. Пианисту потребовалась помощь посторонних, чтобы выбраться из туалетной кабинки, сообщает Lenta.ru.

Теперь у знаменитого пианиста, по его словам, появился страх перед перелетами. Он не знает, как отреагируют на него другие пассажиры.